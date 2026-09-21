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Η Neoflow, fintech εταιρεία με εξειδίκευση στις διεθνείς πληρωμές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ανακοινώνει τη συνεργασία της με το BEONIX Festival, ως Official Networking Partner.

Το BEONIX θα πραγματοποιηθεί στον ιστορικό χώρο της ETKO στη Λεμεσό, στις 25– 27 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώνοντας διεθνές κοινό για τρεις ημέρες αφιερωμένες στην ηλεκτρονική μουσική, την τέχνη και την ψυχαγωγία. Το φετινό line-up περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Adam Beyer, CamelPhat, Röyksopp και ARGY.

Κεντρικό σημείο της παρουσίας της Neoflow θα αποτελέσει το Neoflow Zone, ένας ειδικά σχεδιασμένος υπαίθριος χώρος που θα λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για τους επισκέπτες του BEONIX. Ο χώρος θα συνδυάζει premium mixology, διαδραστικά activations και live performances, προσφέροντας στους επισκέπτες έναν ξεχωριστό χώρο φιλοξενίας.

Η Neoflow θα έχει έντονη παρουσία σε ολόκληρο το φεστιβάλ, μεταφέροντας τη δική της προσέγγιση γύρω από την καινοτομία, την τεχνολογία και τις premium εμπειρίες. Θα βρίσκεται σε μερικές από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του φεστιβάλ, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση με τη διεθνή κοινότητα του BEONIX.

«Το BEONIX συνδυάζει τη μουσική, την τεχνολογία, τη δημιουργικότητα και ένα πραγματικά διεθνές κοινό, στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τη φιλοσοφία της Neoflow», δήλωσαν οι ιδρυτές της Neoflow, Loucas Papadopoulos και Theo Eleftheriades. «Η συνεργασία μας ξεπερνά την απλή προβολή του brand μας. Θέλουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην εμπειρία του φεστιβάλ, δημιουργώντας χώρους και στιγμές που οι επισκέπτες θα θυμούνται, και που εκφράζουν την καινοτομία και τη σύγχρονη ταυτότητα της Neoflow».

Πριν από την έναρξη του φεστιβάλ, η Neoflow θα παρουσιάσει μια αποκλειστική ψηφιακή καμπάνια, μέσα από την οποία επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν προσκλήσεις για να απολαύσουν τη φιλοξενία της Neoflow!

Για περισσότερες πληροφορίες και την ευκαιρία να λάβετε αποκλειστική πρόσκληση στο BEONIX, επισκεφθείτε το thisisneoflow.com ή ακολουθήστε το @thisisneoflow στα ΜΚΔ.

Σχετικά με τη Neoflow

Η Neoflow είναι μια fintech εταιρεία που εξειδικεύεται στις διεθνείς πληρωμές και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για ψηφιακές επιχειρήσεις. Με έδρα την Κύπρο, προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες πληρωμών, επαγγελματικούς λογαριασμούς και κάρτες σε επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα.