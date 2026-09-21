Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στη σκιά της έντασης που προκλήθηκε από την αντιπαράθεση μεταξύ του Ευθύμιου Δίπλαρου και του Γιάννη Καρούσου, αλλά και στον απόηχο του διορισμού του Νίκου Τορναρίτη από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ως απεσταλμένου για το Κυπριακό σε Ασία και Αφρική συνεδριάζει αυτην την ώρα η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Στο επίκεντρο της κρίσιμης σύσκεψης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο ώρες, θα βρεθεί η διαχείριση και εκτόνωση της κρίσης, ενώ στο τραπέζι θα τεθούν και οι Προεδρικές Εκλογές.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος, Ευθύμιος Δίπλαρος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι «οι διαφωνίες υπάρχουν και στις οικογένειες και μέσα από τον διάλογο βγαίνουμε ακόμη πιο δυναμικά».

Συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα με τον Γιάννη Καρούσο. «Είμαστε μια χαρά, μιλήσαμε, κουβεντιάσαμε, υπήρξαν εκατέρωθεν εξηγήσεις και προχωράμε ενωμένοι, με στόχο ο ΔΗΣΥ να συνεχίσει να πολιτεύεται υπεύθυνα, μακριά από οποιεσδήποτε διαμάχες».

«Η Αννίτα Δημητρίου δεν θα τραβήξει κανενός το αυτί»

Όσον αφορά τις σκληρές κουβέντες που αντάλλαξαν μεταξύ τους, ανέφερε ότι «συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Όταν όμως θες να προχωρήσεις μπροστά για το καλό της παράταξης, όλα τα άλλα παραμερίζονται. Εμείς προχωράμε μπροστά και οποιεσδήποτε παρεξηγήσεις έχουν προκληθεί, δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο θα μας πάρει πίσω. Προχωρούμε ενωμένοι και νιώθω αισιόδοξος ότι και στις Προεδρικές Εκλογές θα τα καταφέρουμε και πάλι».

Τόνισε ότι ο ρόλος του ΔΗΣΥ είναι «να είναι πρωταγωνιστής των γεγονότων, αλλά και της διακυβέρνησης».

Ξεκαθάρισε ακόμη ότι η Αννίτα Δημητρίου δεν θα «τραβήξει κανενός το αυτί». «Δεν έχουμε μάθει έτσι στον ΔΗΣΥ. Εκφράζουμε ελεύθερα τις απόψεις μας και τις διαφωνίες μας. Με τον κ. Καρούσο έχουμε μιλήσει και έχουμε φάει μαζί. Είμαστε μια χαρά», είπε.

«Πήγα δύο φορές στο Προεδρικό μαζί με την Πρόεδρο της παράταξης»

Ερωτηθείς ποιοι πάνε στο Προεδρικό και μετά στην Πινδάρου, απάντησε ότι «δεν γνωρίζω ποιοι πάνε στο Προεδρικό, όμως γνωρίζω ότι εγώ έχω πάει τουλάχιστον δύο φορές μαζί με την Πρόεδρο της παράταξης».

Υπογράμμισε ότι δεν έχει πάει ποτέ ανεπίσημα στο Προεδρικό. «Αν χρειαζόταν να πήγαινα για το καλό του τόπου, τότε θα πάω. Αλίμονο αν δεν μπορούμε μεταξύ μας, την ώρα που προσπαθούμε να επιλύσουμε το εθνικό μας πρόβλημα, να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε για τα απλά και τα αυτονόητα».

«Δεν κάνουμε αντιπολίτευση για χάρη της αντιπολίτευσης»

Ξεκαθάρισε ότι ο ΔΗΣΥ ασκεί εποικοδομητική αντιπολίτευση. «Δεν κάνουμε αντιπολίτευση για χάρη της αντιπολίτευσης, ούτε είμαστε κλειδωμένοι. Όπως νούσιμα πορευτήκαμε και στις βουλευτικές εκλογές, έτσι και τώρα θα πορευτούμε με το προεκλογικό μας πρόγραμμα, το οποίο θα ξεδιπλώσουμε ενώπιον της κοινωνίας».

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι ο κόσμος του ΔΗΣΥ θα αποφασίσει τον υποψήφιο του κόμματος. «Όλα θα γίνουν στην ώρα τους και πρέπει να γίνουν σωστές επιλογές, έτσι ώστε να επουλωθούν οι πληγές και να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Αυτό που λέω είναι ότι κανέναν Συναγερμικό δεν πρέπει να χαρίσουμε σε κανέναν. Κανείς δεν περισσεύει».

Μιλώντας για τον διορισμό του Νίκου Τορναρίτη, ανέφερε ότι θα ήταν άκομψο να μην του ευχηθεί καλή επιτυχία.

Πρόσθεσε ότι και στο παρελθόν το κόμμα πέρασε δύσκολα. «Για όσο καιρό θα είμαι στην παράταξη, για μένα όλοι θα είναι Συναγερμικοί και όλους τους θέλουμε κοντά, έτσι ώστε ο ΔΗΣΥ να συνεχίσει να είναι πρωταγωνιστής και στην εξουσία, για το καλό του τόπου».