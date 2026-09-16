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Μυρίζει μπαρούτι η κατάσταση στα ψηλά δώματα της Πινδάρου τις τελευταίες μέρες. Ευθύμιος Δίπλαρος και Γιάννης Καρούσος βρίσκονται στα μαχαίρια, ανταλλάσσοντας βαριές κουβέντες κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίας της ομάδας επικοινωνίας.

Η σύγκρουση όμως ξεκίνησε από χθες, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες μας, έφτασαν στα αυτιά του αναπληρωτή προέδρου του κόμματος, ότι ο εκ των αντιπροέδρων των κατηγορούσε ότι παρέστη σε προεκλογικό πάρτι του Νίκου Χριστοδουλίδη. Το πάρτι ωστόσο ήταν συγγενικού προσώπου του Ευθύμιου Δίπλαρου στο οποίο ήταν καλεσμένοι πολιτικοί από διάφορους χώρους και σε αυτό παρέστη και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γεγονός το οποίο σχολίασε στην ομάδα επικοινωνίας την Δευτέρα ο Γιάννης Καρούσος, εν τη απουσία του Ευθύμιου Δίπλαρου.

Ο τελευταίος αντέδρασε έντονα όταν το έμαθε στέλνοντας μήνυμα στην ομάδα επικοινωνίας ζητώντας εξηγήσεις από τον αντιπρόεδρο του κόμματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενώ η κατάσταση πήγε να εκτονωθεί και έκλεισε και γεύμα για να τα βρουν, η συνέχεια ήταν ακόμα πιο εκρηκτική. Την Τρίτη το βράδυ σε συγκέντρωση του κόμματος στην οποία ήταν και ο Γιάννης Καρούσος, έφτασαν στα αυτιά του Ευθύμιου Δίπλαρου ότι συνέχισε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς κάποιων, τις κατηγορίες κατά του αναπληρωτή προέδρου του κόμματος.

Η συνέχεια σήμερα το πρωί έμοιαζε με πολεμικό πεδίο στην επικοινωνία της ομάδας της Πινδάρου με τον Ευθύμιο Δίπλαρο να βγάζει φωτιές κατά του αντιπροέδρου του κόμματος, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που με τις δηλώσεις του δημιουργεί πονοκέφαλο στην ηγεσία του κόμματος.

Το κλίμα όπως πληροφορούμαστε παραμένει εκρηκτικό και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέα επεισόδια.

Νέο χτύπημα Καρούσου

O Γιάννης Καρούσος σχολίασε χθες στο ΟΜΕΓΑ και τον διορισμό του Νίκου Τορναρίτη από το Υπουργικό Συμβούλιο ως Ειδικό Απεσταλμένο του ΠτΔ για το Κυπριακό σε χώρες της Ασίας και της Αφρική

«Τουλάχιστον ο αγαπητός Νίκος δεν κρύβεται σε αντίθεση με άλλους, με αυτόν το τρόπο έχει πάρει θέση ότι είναι με τον Νίκο Χριστοδουλίδη», ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση.

Στη συνέχεια επισήμανε πως ο Προέδρος της Δημοκρατίας έχει ήδη ξεκινήσει τον προεκλογικό του αγώνα κτυπώντας τον ΔΗΣΥ με αυτή του την κίνηση, αφου όπως είπε ο Νίκος Τορναρίτης αποτελούσε ένα στέλεχος που για πολλά χρόνιά ήταν νούμερο τρία σε ιεραρχία στον ΔΗΣΥ.

«Θεωρώ ο Νίκος Τορναρίτης έπρεπε να ενημερώσει τον ΔΗΣΥ για την απόφαση του να αποδεχθεί, από εκεί και πέρα ο κάθε ένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Μέχρι πριν μερικές βδομάδες ήταν στα επιτελεία των εκλογών. Εμένα αυτή η κίνησή του με λυπεί αρκετά»

Ερωτηθείς για το κατά πόσον θα προβούν σε διαγραφή του από το κόμμα ο κ. Καρούσος τόνισε πως υπάρχει πρόνοια στο καταστατικό για διαγραφή σε περίπτωση διορισμού σε Υπουργεία και Υφυπουργεία ενώ για άλλα πόστα ισχύουν άλλες διαδικασίες.

«Θα το συζητήσουμε με την ηγεσία. Αναμένω και από άλλους να βγουν και να το πουν δημόσια τώρα ότι είναι με τον Χριστοδουλίδη και να φύγουν από τον ΔΗΣΥ. Δεν θέλουμε να πάμε σε εκλογές με κάποιους που θα είναι το πρωί προεδρικό και το μεσημέρι στην Πινδάρου».

Καταληκτικά για το εν λόγω ζήτημα είπε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει άσκοπό να διασπάσει τον ΔΗΣΥ ενόψει εκλογών και πως εάν ήθελε να προβεί στον διορισμό χωρίς να βλάψει τον ΔΗΣΥ θα ενημέρωνε προηγουμένως την Αννίτα Δημήτριου για να πάρει σχετική έγκριση.