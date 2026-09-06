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Ποιος θα παίξει το χαρτί των συνεργασιών με άλλες κομματικές δυνάμεις και πόσο σημαντικό επιχείρημα θα είναι για να ανατρέψει ή να διαμορφώσει τις ισορροπίες στο συναγερμικό στρατόπεδο ενόψει των εσωκομματικών διεργασιών για την επιλογή του εκλεκτού για τις προεδρικές εκλογές;

Τις τελευταίες μέρες στο συναγερμικό στρατόπεδο, ακόμη και εντός της Πινδάρου, γυρόφερνε μια συζήτηση γύρω από το κατά πόσο οι κομματικές συνεργασίες στις προεδρικές εκλογές μπορούν, με βάση το καταστατικό, να διαμορφώσουν νέα δεδομένα στο σκηνικό. Αφορμή για αυτό, μια πρόνοια στο καταστατικό του κόμματος που αναφέρεται στις συνεργασίες, οι οποίες εγκρίνονται από το Πολιτικό Γραφείο και επικυρώνονται από το Ανώτατο Συμβούλιο του ΔΗΣΥ. Ε, και τι με αυτό;

Το τελευταίο διάστημα διαρρέεται ποικιλοτρόπως ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει εξασφαλισμένη συνεργασία στις προεδρικές εκλογές. Μάλιστα όχι από ένα κόμμα, αλλά από δύο, ίσως και τρία. Λίγο το podcast με τον Φειδία Παναγιώτου, λίγο η διαλεκτική του γύρω από το Κυπριακό και η αναφορά ακόμη και σε λάθη που όφειλε να αναγνωρίσει ο ΔΗΣΥ, μια με τον «ενταφιασμό» των ιδεών Γκάλι και μια με το ναυάγιο του Κραν Μοντανά, έδωσαν λαβή για σενάρια και συζητήσεις.

Τα οποία δεν φαίνεται να είναι απλά σενάρια, αλλά έχουν κάποια βάση, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Από αυτό όμως ξεκίνησε να ξεδιπλώνεται και το νήμα μιας άλλης σεναριολογίας: εάν τελικά, με τις συνεργασίες εξασφαλισμένες, ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα κέρδιζε στα σημεία την Αννίτα, στη βάση μιας πρόνοιας του καταστατικού του κόμματος.

Τι αναφέρει όμως η συγκεκριμένη πρόνοια;

Στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού 31.1 και 31.2 αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: Στο μεν 31.1 ότι βασική αρχή του Κόμματος είναι η διεκδίκηση κάθε εκλογής στην πολιτική και δημόσια ζωή του τόπου, με δικούς του υποψηφίους ή η υποστήριξη υποψηφίων οι οποίοι συμφωνούν με το πρόγραμμα, τους σκοπούς και τις θέσεις του Κόμματος.

Νοείται ότι το Κόμμα δύναται, μετά από απόφαση του Πολιτικού Γραφείου και την επικύρωση της απόφασης αυτής από το Ανώτατο Συμβούλιο, να συμπράξει για συγκεκριμένη εκλογή με άλλα Κόμματα, ομάδες ή άτομα.

Στο 31.2 αναφέρεται το εξής: Για θέματα εκλογικής συνεργασίας με άλλα Κόμματα ή πολιτικές ομάδες ή άτομα, την ευθύνη για τις σχετικές διαπραγματεύσεις έχει το Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών υπόκειται στην έγκριση του Πολιτικού Γραφείου.

Είναι ωστόσο ξεκάθαρο ότι δεν επηρεάζεται η διαδικασία επιλογής του υποψηφίου του κόμματος. Αυτή θα γίνει όπως προβλέπεται από τη σχετική πρόνοια, όπως διαμορφώθηκε στο τελευταίο καταστατικό συνέδριο, από όλα τα μέλη του κόμματος.

Υπάρχει σχετικά και το προηγούμενο παράδειγμα του 2013. Ο Νίκος Αναστασιάδης είχε τη στήριξη τότε του ΔΗΚΟ, ωστόσο υπήρξε εσωκομματική διαδικασία για επιλογή υποψηφίου, την οποία κέρδισε έναντι της Ελένης Θεοχάρους, η οποία είχε εκφράσει τότε πρόθεση διεκδίκησης του χρίσματος του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές.

Αυτά ως σημείο αναφοράς γύρω από τη γενικότερη προεδρολογία, η οποία έχει ξεκινήσει για τα καλά πλέον στο συναγερμικό στρατόπεδο. Όσο και εάν η ίδια η Αννίτα Δημητρίου στην τελευταία της τηλεοπτική παρέμβαση στο Σίγμα την περασμένη Τρίτη επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, η πραγματικότητα είναι ότι πλέον το… ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και ο ΔΗΣΥ είναι ήδη σε… κλίμα προεκλογικό.

Το τελευταίο ραντεβού

Την περασμένη Πέμπτη, Αννίτα Δημητρίου και Αβέρωφ Νεοφύτου είχαν μια πρώτη κουβέντα για το θέμα των προεδρικών εκλογών, στην παρουσία και του Ονούφριου Κουλά, που συνόδευε την Αννίτα, και του Βασίλη Ρολόγη, που πήγε μαζί με τον Αβέρωφ.

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση μεταξύ ηγετικών και ιστορικών στελεχών του κόμματος, προκειμένου να αποφευχθεί ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας στο κόμμα και να βρεθεί μια λύση.

Παρόλα αυτά, το σκηνικό δεν ξεκαθαρίστηκε, με τον καθένα να προτάσσει τη δική του επιχειρηματολογία.

Η κεντροδεξιά, ο Φειδίας, το Βολτ και η… ΔΗΠΑ

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το θέμα των συνεργασιών «παίζει» στα πηγαδάκια της… ευρύτερης δεξιάς. Είναι εξάλλου ένα χαρτί, ίσως από τα ισχυρότερα, που θέλουν να έχουν στην κατοχή τους όλοι οι παίκτες στα διάφορα στάδια της προεκλογικής πορείας προς το 2028. Για αυτό και αποτέλεσε σημείο αναφοράς η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου την περασμένη Τετάρτη για την… κεντροδεξιά συνεργασία.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, κατά την τοποθέτησή της, μίλησε και για την προοπτική μιας κεντροδεξιάς συνεργασίας. «Πρέπει να υπάρξει κεντροδεξιά συμμαχία. Εμάς αυτή είναι η ταυτότητά μας».

Κατά την ίδια, αυτή είναι η πολιτική πορεία που η παράταξη θεωρεί ότι απέδωσε τα προηγούμενα χρόνια και εξακολουθεί να αποτελεί την κατεύθυνση που χρειάζεται ο τόπος.

Μια δήλωση από την οποία πιάστηκαν για συζήτηση από τους θαμώνες της αυλής του Προεδρικού μέχρι τις παρυφές της Πινδάρου και των… γραφείων του Αβέρωφ Νεοφύτου επί της λεωφόρου Αθαλάσσας. Κεντροδεξιά συνεργασία, αλλά… με ποιον;

Αυτό είναι και το κύριο ζητούμενο στην εξίσωση αυτή, διότι μια κεντροδεξιά συνεργασία στην οποία θα περιλαμβάνονται ως βασικοί άξονές της ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ μπορεί να είναι ο καταλύτης για την εκλογική μάχη. Το δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι ο ΔΗΣΥ είναι αντιπολίτευση και οδεύει προς διαδικασία επιλογής υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές, ενώ το ΔΗΚΟ αποτελεί βασικό πυλώνα της διακυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη.

Από το Προεδρικό περιβάλλον προκλήθηκαν και αντιδράσεις περί… κλοπής του βασικού πολιτικού υπόβαθρου της κυβέρνησης, της οποίας ο Νίκος Χριστοδουλίδης προτάσσει με κάθε ευκαιρία τον… κεντροδεξιό χαρακτήρα της. Άρα, κατά τη δική τους πολιτική αντίληψη των πραγμάτων, μπορεί να υπάρξει μια ευρύτερη κεντροδεξιά συνεργασία υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη και… η πόρτα για τον ΔΗΣΥ είναι ανοικτή.

Είναι ωστόσο γεγονός ότι η συζήτηση περί μιας συνεργασίας ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ στις προεδρικές εκλογές, όσο απομακρυσμένη και αν φαντάζει μετά και τον τελευταίο ανασχηματισμό, δεν έχει κλείσει τελεσίδικα. Στην Πινδάρου θα ήθελαν μια τέτοια συνεργασία και είναι πρόθυμοι να δώσουν με τα χίλια την Προεδρία της Βουλής στον Νικόλα Παπαδόπουλο.

Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν εξαρτάται μόνο από τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ κάτι τέτοιο. Φαίνεται όμως πως κάποια μηνύματα που λαμβάνονται από το περιβάλλον του δηκοϊκού προέδρου υποδαυλίζουν αυτή τη σεναριολογία.

Στην όλη εξίσωση μπαίνει ασφαλώς και η αναφορά του εκ των εξ απορρήτων του Νικόλα Παπαδόπουλου, βουλευτή Λευκωσίας Χρύση Παντελίδη, σε συνέντευξή του την περασμένη Κυριακή στον «Φ». Μίλησε για de facto συνεργασία ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ στη Βουλή σε εβδομαδιαία βάση στις πλείστες ψηφοφορίες τα τελευταία χρόνια.

Αναφέρθηκε σε μια συνεργασία που διέσωσε την κυπριακή οικονομία και έβγαλε την Κύπρο από το Μνημόνιο, που στηρίζει τις συμμαχίες της χώρας και θωρακίζει τον δυτικοευρωπαϊκό προσανατολισμό της.

«Επομένως, κατά την άποψή μου, δεν μιλάμε μόνο για την προοπτική μιας κεντροδεξιάς συνεργασίας, αλλά μιλάμε ουσιαστικά για μια υπαρκτή, μια de facto συνεργασία, με παρελθόν και παρόν και με συγκεκριμένα αποτελέσματα και επιτεύγματα. Από εκεί και πέρα, το αν αυτή η de facto, άτυπη αλλά αποτελεσματική συνεργασία θα ξεπεράσει τα όρια του Κοινοβουλίου και θα επεκταθεί και στο επίπεδο μιας διακυβέρνησης είναι κάτι που δεν μπορώ να το προβλέψω αυτή τη στιγμή, όμως δεν έχω κανένα δισταγμό να δηλώσω πως στηρίζω ανεπιφύλακτα ένα τέτοιο σενάριο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χρύσης Παντελίδης.

Ενώ στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ με μια υποψηφιότητα που θα σταθεί απέναντι από αυτή του Νίκου Χριστοδουλίδη, η απάντησή του μπορεί να τύχει διαφόρων ερμηνειών, ανάλογα με το πώς θέλει ο καθένας να την δει.

«Θέτετε καίριες και σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, αλλά, όπως είπα και πριν, το Δημοκρατικό Κόμμα θα πρέπει να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις “την ώρα που πρέπει”. Οποιαδήποτε απάντηση τώρα θα υπονόμευε τη θέση και το εκτόπισμα του Κόμματος στους μήνες που ακολουθούν», είπε.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου φαίνεται να κινείται σε μια άλλη κατεύθυνση. Η προοπτική μιας… κεντροδεξιάς συνεργασίας με τον ίδιο υποψήφιο είναι μάλλον απίθανο σενάριο. Μπορεί όμως να υπάρξει μια συνεργασία για στήριξη της υποψηφιότητάς του από την Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου, με τον οποίο διατηρεί, για κάποιο λόγο, πολύ καλές σχέσεις.

Είναι άλλωστε ευρέως γνωστό πως ο Αβέρωφ είναι αυτός που… έσπρωξε τον Φειδία στην Αννίτα για να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής. Στο podcast του Φειδία επέλεξε να «ρίξει» βόμβες με πολιτικές τοποθετήσεις του.

Άρα θεωρείται από πολλούς δεδομένο ότι αυτή η συνεργασία θα μπορούσε να μεταφραστεί σε στήριξη του Αβέρωφ στις προεδρικές εκλογές, εάν και εφόσον είναι υποψήφιος ο ίδιος. Δεν συνεπάγεται ότι η συνεργασία είναι δεδομένη με άλλο υποψήφιο από τον ΔΗΣΥ.Οι τοποθετήσεις του σε σχέση με το Κυπριακό, η κριτική στον Κληρίδη σε σχέση με τις ιδέες Γκάλι στις προεδρικές του 1993, αλλά και η εκ των υστέρων κριτική στον Αναστασιάδη για το ναυάγιο του Κραν Μοντανά, ήταν για πολλούς ανοίγματα προς το Volt.

Το τελευταίο δεν έχει ηγεσία, αφού παραιτήθηκε μετά τις βουλευτικές εκλογές, ωστόσο φαίνεται ότι ο Αβέρωφ έχει διαύλους επικοινωνίας με άτομα από τον συγκεκριμένο χώρο, επενδύοντας σε πιθανή στήριξη της υποψηφιότητάς του.

Στην όλη περιρρέουσα ατμόσφαιρα φαίνεται να μπαίνει και η φημολογία περί επαναπροσέγγισής του με τον Μάριο Καρογιάν για στήριξή του από τη ΔΗΠΑ, λόγω των αρκετών δυσαρεστημένων που υπάρχουν στο κόμμα μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών.

Στο κάδρο κάποιοι από το περιβάλλον του Αβέρωφ Νεοφύτου θέλουν να βάζουν και τους δυσαρεστημένους της ΕΔΕΚ.

Όλα αυτά, τα οποία στην παρούσα φάση αποτελούν σενάρια, αναμένεται ότι θα τα βάλει στο τραπέζι ο Αβέρωφ Νεοφύτου ως πολιτικά επιχειρήματα ενίσχυσης της προοπτικής μιας δικής του υποψηφιότητας για την κρίσιμη μάχη του πρώτου γύρου, ως αντιστάθμισμα στο επιχείρημα της δημοφιλίας της Αννίτας Δημητρίου και των δημοσκοπήσεων του κόμματος.

Δηλαδή, θα προταχθεί ως επιχείρημα η πολυσυλλεκτικότητα της δικής του υποψηφιότητας για τον πρώτο γύρο, με δυνατότητα συνεργασιών και στον δεύτερο γύρο, την ώρα που μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου δεν θα μπορούσε να έχει τη στήριξη αυτών των κομμάτων, ενώ το ΔΗΚΟ θα παραμείνει κυβερνών κόμμα και το ΕΛΑΜ έχει δηλωμένη θέση από την εκλογή Προέδρου της Βουλής πως δεν στηρίζει Αννίτα Δημητρίου. Κάτι που ακροθιγώς φαίνεται ότι τέθηκε από μέρους και στην συνάντηση των δύο την περασμένη Πέμπτη.

Στην Αννίτα ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ επίσημα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της. Αυτό το οποίο διαρρέεται από το περιβάλλον της είναι ότι η Αννίτα Δημητρίου δεν έχει λάβει τις τελικές της αποφάσεις και ότι προβληματίζεται έντονα. Αυτό φαίνεται ότι είπε και στον Αβέρωφ Νεοφύτου στη συνάντηση που είχαν την περασμένη Πέμπτη, επισημαίνοντας πώς έχει δικαίωμα να διεκδικήσει το χρίσμα.

Ένας προβληματισμός που έχει να κάνει τόσο με την πορεία του κόμματος όσο και με το πολιτικό μέλλον της ίδιας προσωπικά. Εάν μπει σε αυτή τη μάχη, θα πρέπει να την κερδίσει. Εάν χάσει, είτε εσωκομματικά είτε μείνει εκτός β’ γύρου των προεδρικών εκλογών, το δικό της πολιτικό μέλλον κλείνει, ίσως πρόωρα.

Αντίθετα, αν μείνει στο προσκήνιο, μπορεί ο δρόμος για το 2033 να είναι λεωφόρος. Πώς πρέπει όμως να κινηθεί και ποια θα ήταν η εναλλακτική; Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα και για την ίδια αλλά και για τον περίγυρό της.

Στις δηλώσεις της στις αρχές της εβδομάδας, δήλωσε πως το κόμμα θα διεκδικήσει την προεδρία με δικό του υποψήφιο και επανέλαβε πως δεν πρόκειται να στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ούτε το ένα ούτε το άλλο αποτελούν είδηση. Θα μπορούσε να κάνει πίσω για τον Αβέρωφ Νεοφύτου;

Αυτό το οποίο διαρρέεται ως έντονος προβληματισμός από την Πινδάρου, στη βάση των δημοσκοπήσεων που επικαλούνται, είναι ότι ο Αβέρωφ δεν περνά στον β’ γύρο και δεν κερδίζει τις εκλογές. Συνεπώς, αυτό θα είναι ένα καταστροφικό σενάριο για τον ΔΗΣΥ και την επόμενη μέρα.

Η ίδια, ως πρόεδρος, θα έχει κόστος, και μάλιστα μεγάλο, σε αυτή την περίπτωση, εάν προκύψει ένα τέτοιο σενάριο για τον υποψήφιο του κόμματος.

Υπάρχει, φαίνεται, ή τουλάχιστον όπως βγαίνει προς τα έξω από στελέχη του κόμματος, μια αντίδραση από μερίδα του κόσμου του ΔΗΣΥ στο ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος του ΔΗΣΥ ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Αυτό είναι, για ορισμένους, ένα πισωγύρισμα για το κόμμα. Οι αναφορές του επίσης σε σχέση με το Κυπριακό προκάλεσαν ένα μούδιασμα σε ένα μεγάλο μέρος του συναγερμικού ακροατηρίου.

Δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία ούτε η απάντηση που έλαβε μέσω αρθρογραφίας από τον τέως αναπληρωτή πρόεδρο του ΔΗΣΥ και πρώην υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη για τις ιδέες Γκάλι και τη στάση του Γλαύκου Κληρίδη.

Ακόμα πιο έντονες ήταν οι τοποθετήσεις του πρώην υπουργού Εξωτερικών και εκ των ιστορικών στελεχών του κόμματος, Ιωάννη Κασουλίδη, ο οποίος εμμέσως πλην σαφώς έδειξε ότι υποψήφια πρέπει να είναι η Αννίτα Δημητρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιωάννης Κασουλίδης είχε στηρίξει φανατικά την υποψηφιότητα Αβέρωφ Νεοφύτου στις προεδρικές του 2023.

«Είναι έτοιμη η Αννίτα;»

Την ίδια ώρα, βέβαια, μεταξύ συναγερμικών στελεχών συζητείται και ο προβληματισμός που συναντάται από αρκετά συναγερμικά μέλη.

«Είναι άραγε έτοιμη η Αννίτα για την Προεδρία;». Το ερώτημα αυτό αιωρείται, αν και απαντάται ότι… «θα έχει πίσω της τον ΔΗΣΥ».

Στο παρασκήνιο φαίνεται να υπάρχει και μια άλλη αφετηρία προβληματισμού, η οποία προς το παρόν δεν βγαίνει προς τα έξω.

Στην όλη εξίσωση πάντως μπαίνουν και οι «βόμβες» που έριξε ο Γιώργος Παμπορίδης στην τελευταία τηλεοπτική του εμφάνιση.

Στην οποία, αφού επανέλαβε την πρόθεσή του να διεκδικήσει το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Δημοκρατίας, μίλησε για τον υπόκοσμο στην πολιτική.

Αναφορά που προκάλεσε διάφορα σχόλια και αντιδράσεις, χωρίς όμως περαιτέρω διευκρινίσεις.

Αυτά που δεν λέγονται – Αβέρωφ και Αννίτα μαζί και χώρια

Στους στενούς κύκλους της Πινδάρου γυροφέρνουν δύο στοιχεία ως έντονος προβληματισμός.

Το πρώτο αφορά το τι θα πράξει τελικά ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Κυκλοφορεί ως ρητορικό ερώτημα, αλλά με σαφή αιχμή προειδοποίησης και άσκησης πίεσης, το εξής: «Αν ο Αβέρωφ δεν μπορεί να κερδίσει τις εκλογές, μπορεί η Αννίτα να κερδίσει εκλογές χωρίς τον Αβέρωφ;».

Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, διότι, αν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ο Αβέρωφ Νεοφύτου σταθεί απέναντι από την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου, η τελευταία πολύ δύσκολα θα μπορούσε να περάσει στον β’ γύρο δεδομένου ότι υπάρχει ένα σταθερό ποσοστό συναγερμικών που θα στηρίξει Νίκο Χριστοδουλίδη, όπως έκανε και το 2023.

Είτε λοιπόν ο Αβέρωφ Νεοφύτου κατέλθει ως υποψήφιος, με βασικό αφήγημα το Κυπριακό, είτε απλά δεν…θα δουλέψει για την υποψηφιότητα της προέδρου του ΔΗΣΥ,και τότε η τελευταία θα έχει σίγουρα πρόβλημα.

Οι αναφορές του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ, περί στήριξης του Προέδρου Χριστοδουλίδη, εάν και εφόσον υπάρχει η προοπτική ενός νέου πλαισίου Γκουτέρες για στρατηγική συμφωνία, οι οποίες ήλθαν μάλιστα λίγη ώρα μετά τη συνέντευξη της Αννίτας Δημητρίου, δεν μπορούν να θεωρηθούν καθόλου τυχαίες.

Αφήνεται μάλιστα να διαρρεύσει πως δεν αποκλείεται, υπό κάποιες προϋποθέσεις, ο Αβέρωφ να βρεθεί στο πλευρό του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Πρακτικά, βέβαια, αυτό θεωρείται απομακρυσμένο, όμως όλα αυτά που διαρρέονται και συζητούνται στέλνουν μηνύματα προς την Πινδάρου και την ηγεσία της.