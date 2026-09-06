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Η Κίνα θα συνεχίσει «να υποστηρίζει τις προσπάθειες της Κύπρου για τη διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας και να υποστηρίζει μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ», τονίζει σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Φιλελεύθερο ο πρέσβης Γιάνγκ Γιαντόνγκ.

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του μόλις τον περασμένο Ιούλιο ο Κινέζος πρέσβης αναφέρεται εκτενώς στις σχέσεις των δύο χωρών σε όλους τους τομείς και τον ρόλο που διαδραματίζει η χώρα του στον ΟΗΕ για το Κυπριακό. Τονίζει πως το Πεκίνο «εκτιμά ιδιαίτερα τον θετικό ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος την προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας Κίνας-ΕΕ».

– Πώς αξιολογείτε το σημερινό επίπεδο των σχέσεων Κίνας–Κύπρου;

– Φέτος συμπληρώνονται 55 χρόνια από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων Κίνας-Κύπρου, καθώς και 5 χρόνια από την εγκαθίδρυση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης. Εδώ και 55 χρόνια, οι διμερείς σχέσεις διατηρούν σταθερά μια υγιή πορεία ανάπτυξης. Οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν η μία την άλλη με αμοιβαίο σεβασμό και ισότητα και επιδιώκουν συνεργασία αμοιβαίου οφέλους, αποτελώντας πρότυπο φιλίας μεταξύ χωρών διαφορετικού μεγέθους.



Η πολιτική αμοιβαία εμπιστοσύνη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων Κίνας–Κύπρου. Ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αποδίδουν μεγάλη σημασία στις διμερείς σχέσεις και παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση για την ανάπτυξή τους. Η Κύπρος ακολουθεί σταθερά την πολιτική μίας Κίνας, κάτι που εκτιμούμε ιδιαίτερα. Αντίστοιχα, η Κίνα υποστηρίζει σταθερά την Κύπρο στις προσπάθειές της για τη διαφύλαξη εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας.

Η πρακτική συνεργασία αποτελεί κινητήρια δύναμη των διμερών σχέσεων. Το 2019, οι δύο χώρες υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης για τη συνεργασία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος», προσδίδοντας νέα δυναμική στη διμερή συνεργασία. Το 2025, ο όγκος του διμερούς εμπορίου ανήλθε στα 1,44 δισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. Ποιοτικά προϊόντα από τις δύο χώρες φτάνουν σε όλο και περισσότερα νοικοκυριά, προσφέροντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές.



Οι διαπροσωπικές και πολιτιστικές ανταλλαγές αποτελούν γέφυρα που φέρνει τις καρδιές των δύο λαών πιο κοντά. Τα τελευταία χρόνια, οι επαφές στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της νεολαίας, των μέσων ενημέρωσης, του τουρισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν γίνει ολοένα στενότερες. Τα Ινστιτούτα Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αναπτύσσονται δυναμικά, ενώ το Κέντρο Κινεζικών Σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και της Κινεζικής Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών ενισχύεται σταθερά. Η Συμμαχία Αδελφοποιημένων Πόλεων Κίνας–Κύπρου αναπτύσσει επίσης σημαντικές και θετικές δράσεις. Οι δύο λαοί έρχονται ολοένα πιο κοντά και η φιλία τους βαθαίνει.



Σήμερα, οι σχέσεις Κίνας–Κύπρου βρίσκονται μπροστά σε νέες ευκαιρίες. Είμαι έτοιμος να εργαστώ μαζί με τους Κύπριους συναδέλφους για την περαιτέρω εδραίωση της πολιτικής αμοιβαίας εμπιστοσύνης, τη διεύρυνση της «πίτας» των κοινών συμφερόντων και τη μετατροπή της παραδοσιακής μας φιλίας σε περισσότερα απτά αποτελέσματα προς όφελος των δύο λαών.

– Η Κίνα υποστηρίζει την Κύπρο στο Κυπριακό. Πιο συγκεκριμένα τι σημαίνει αυτή; Σε περίπτωση επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, πώς θα αντιμετώπιζε η Κίνα και ποιον ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει;



– Το Κυπριακό αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας για τον κυπριακό λαό. Παρότι η Κίνα και η Κύπρος διαφέρουν ως προς το μέγεθος, καμία από τις δύο χώρες δεν έχει ακόμη επιτύχει την πλήρη επανένωσή της. Ως εκ τούτου, ο κινεζικός λαός κατανοεί βαθιά τα αισθήματα του κυπριακού λαού.

Στο Κυπριακό, η Κίνα, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, υπερασπίζεται σταθερά τη δικαιοσύνη. Υποστηρίζει αποφασιστικά μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στο πλαίσιο διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.

Η θέση αυτή είναι διαχρονική και συνεπής. Στις 14 Δεκεμβρίου 1971, το Κοινό Ανακοινωθέν για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων Κίνας-Κύπρου τόνιζε ότι «η κυβέρνηση και ο λαός της Κίνας υποστηρίζουν αποφασιστικά τον δίκαιο αγώνα της κυβέρνησης και του λαού της Κυπριακής Δημοκρατίας ενάντια σε κάθε μορφή εξωτερικής επέμβασης και παρέμβασης και για την πλήρη ανεξαρτησία, κυριαρχία, ενότητα και εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου».



Στις 30 Νοεμβρίου 2021, η Κοινή Δήλωση Κίνας–Κύπρου για την εγκαθίδρυση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης επανέλαβε ότι «η κινεζική πλευρά θα συνεχίσει, όπως πάντα, να υποστηρίζει τις προσπάθειες της Κύπρου για τη διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας και να στηρίζει μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών».



Στις συζητήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό, η Κίνα τηρεί αντικειμενική και δίκαιη στάση, υψώνοντας τη φωνή της υπέρ της δικαιοσύνης των Κυπρίων φίλων μας. Υποστηρίζει ενεργά την εκπλήρωση της αποστολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο και, από το 2015, αποστέλλει Κινέζους αστυνομικούς για συμμετοχή στην ειρηνευτική αποστολή. Παράλληλα, έχει προσφέρει επανειλημμένα στήριξη στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ), συμβάλλοντας στην οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων.



Πρόσφατα, ο ΓΓ Αντόνιο Γκουτέρες επισκέφθηκε την Κύπρο και ανακοίνωσε ότι οι πλευρές συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν νέα διευρυμένη συνάντηση «5+1», όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Η διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού παρουσιάζει έτσι μια νέα αχτίδα ελπίδας. Ευχόμαστε όλα τα μέρη να ενισχύσουν την επικοινωνία, να κινηθούν το ένα προς το άλλο και να εργαστούν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεχίσει να συμβάλλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, με εποικοδομητικό τρόπο.



– Καθώς η πολιτική «μείωσης των κινδύνων» της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζει να εξελίσσεται, πώς βλέπει η Κίνα την εξέλιξη των σινοευρωπαϊκών σχέσεων τα επόμενα χρόνια; Αναμένει η κινεζική πλευρά από την Κύπρο να διαδραματίσει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο στις σχέσεις Κίνας–ΕΕ;

– Η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνολικοί στρατηγικοί εταίροι. Αποτελούν επίσης δύο μεγάλες δυνάμεις που προωθούν την πολυπολικότητα, δύο μεγάλες αγορές που στηρίζουν την παγκοσμιοποίηση και δύο σημαντικούς πολιτισμούς που υπερασπίζονται την πολυμορφία.

Η Κίνα ανέκαθεν αντιμετωπίζει και αναπτύσσει τις σχέσεις Κίνας–ΕΕ από στρατηγική και μακροπρόθεσμη σκοπιά. Σε μια περίοδο αυξανόμενης διεθνούς αστάθειας, οι σχέσεις Κίνας–ΕΕ έχουν σημαντική στρατηγική και παγκόσμια διάσταση. Όπως έχει επισημάνει ο Πρόεδρος Σι, ένα από τα σημαντικότερα διδάγματα των σχέσεων Κίνας–ΕΕ από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μέχρι σήμερα είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αναζήτηση κοινού εδάφους με παράλληλη αποδοχή των διαφορών, η ανοικτή συνεργασία και το αμοιβαίο όφελος. Αυτές είναι επίσης οι αρχές και η κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι σχέσεις Κίνας–ΕΕ στο μέλλον.

Η συνολική οικονομική ισχύς της Κίνας και της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας οικονομίας και οι δύο πλευρές αποτελούν η μία τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της άλλης. Η ουσία των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Κίνας–ΕΕ είναι η συμπληρωματικότητα των πλεονεκτημάτων και το αμοιβαίο όφελος. Οι σχέσεις αυτές μπορούν και πρέπει να επιτύχουν μια δυναμική ισορροπία μέσα από την ίδια την ανάπτυξή τους.

Η ιστορία και η πραγματικότητα αποδεικνύουν ότι η αλληλεξάρτηση δεν αποτελεί κίνδυνο και ότι η σύγκλιση συμφερόντων δεν αποτελεί απειλή. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ύψωση τειχών και φραγμών, ενώ η «αποσύνδεση» και η διακοπή των αλυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού οδηγούν τελικά μόνο σε αυτοαπομόνωση.

Στα τέλη Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η πρώτη συνεδρίαση του Μηχανισμού Διαβουλεύσεων Κίνας–ΕΕ για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις. Οι δύο πλευρές εξέδωσαν κοινή δήλωση και κατέληξαν σε νέα κοινή αντίληψη για τη θέση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Κίνας–ΕΕ, δηλαδή ότι αποτελούν βασικούς εμπορικούς εταίρους που επιδιώκουν σταθερές και ισορροπημένες σχέσεις.

Η κινεζική πλευρά είναι πρόθυμη να ενισχύσει τον διάλογο και τις διαβουλεύσεις με την ευρωπαϊκή πλευρά, να διαχειριστεί κατάλληλα τις διαφορές και τις εμπορικές τριβές, να προωθήσει την πρακτική συνεργασία και να οδηγήσει το εμπόριο Κίνας–ΕΕ προς μια υψηλότερου επιπέδου και πιο ισορροπημένη ανάπτυξη.

Η Κύπρος είναι κράτος μέλος της ΕΕ και ταυτόχρονα καλός φίλος και καλός εταίρος της Κίνας. Η κινεζική πλευρά εκτιμά ιδιαίτερα τον θετικό ρόλο που διαδραματίζει διαχρονικά η Κύπρος στην προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας Κίνας–ΕΕ. Προσβλέπουμε στο να συνεχίσει η Κύπρος να εκφράζει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια ορθολογική και αντικειμενική φωνή και να συμβάλει ακόμη περισσότερο στην ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και στη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ Κίνας και ΕΕ.

Η Κίνα είναι υπερασπιστής της διεθνούς τάξης

– Η διεθνής κοινότητα βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις. Πώς αντιλαμβάνεται η Κίνα τον δικό της ρόλο στις διεθνείς υποθέσεις;

– Σήμερα, οι αλλαγές που δεν έχουμε δει εδώ και έναν αιώνα επιταχύνονται και η διεθνής κατάσταση χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αστάθεια και αναταράξεις. Ως υπεύθυνη μεγάλη χώρα, η Κίνα συνδέει στενά τη δική της ανάπτυξη με την ανάπτυξη του κόσμου, προωθεί την οικοδόμηση μιας πανανθρώπινης κοινότητας με ένα κοινό μέλλον και συμβάλλει ενεργά με κινεζική σοφία, κινεζικές προτάσεις και κινεζικές δυνάμεις στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Η Κίνα είναι οικοδόμος της παγκόσμιας ειρήνης. Ως μεγάλη χώρα με ένα από τα καλύτερα ιστορικά αρχεία σε θέματα ειρήνης και ασφάλειας, η Κίνα προωθεί ενεργά μια αντίληψη κοινής, συνολικής, συνεργατικής και βιώσιμης ασφάλειας και συμβάλλει με ιδέες και δράσεις στη διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης. Η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος χρηματοδότης των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ και, μεταξύ των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο μεγαλύτερος πάροχος προσωπικού για ειρηνευτικές αποστολές. Οι Κινέζοι κυανόκρανοι υπηρετούν εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή των ειρηνευτικών αποστολών σε διάφορα μέρη του κόσμου, περιλαμβανομένης της Κύπρου. Παράλληλα, η Κίνα διερευνά ενεργά τρόπους επίλυσης διεθνών και περιφερειακών κρίσεων με κινεζικά χαρακτηριστικά και διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στην ουκρανική κρίση, στη σύγκρουση Ισραήλ και Παλαιστίνης και στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, αποτελώντας παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας σε έναν κόσμο γεμάτο αναταράξεις και αλλαγές.

Η Κίνα συμβάλλει ενεργά στην παγκόσμια ανάπτυξη. Συνεχίζει να διευρύνει το υψηλού επιπέδου άνοιγμά της προς τον κόσμο και δημιουργεί πλατφόρμες ανοικτής συνεργασίας, όπως η Διεθνής Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας και η Διεθνής Έκθεση Εμπορίου Υπηρεσιών της Κίνας. Παράλληλα, εφαρμόζει μονομερές καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για πολίτες 50 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, μοιραζόμενη ευκαιρίες ανάπτυξης με τον υπόλοιπο κόσμο.

Η Κίνα υπερασπίζεται σταθερά το πολυμερές εμπορικό σύστημα με πυρήνα τον ΠΟΕ και αποτελεί κύριο εμπορικό εταίρο για περισσότερες από 160 χώρες και περιοχές. Μαζί με περισσότερα από τα τρία τέταρτα των χωρών του κόσμου, προωθεί υψηλής ποιότητας συνεργασία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος». Τα εμπορευματικά τρένα Κίνας–Ευρώπης έχουν ξεπεράσει συνολικά τις 130.000 διαδρομές, διευρύνοντας συνεχώς μια «ζώνη ανάπτυξης» και έναν «δρόμο ευημερίας» που ωφελούν τον κόσμο.

Η Κίνα είναι υπερασπιστής της διεθνούς τάξης. Το μέλλον και η μοίρα του κόσμου πρέπει να βρίσκονται στα χέρια όλων των χωρών από κοινού και δεν μπορούν να καθορίζονται από τη μονομέρεια ορισμένων κρατών. Η Κίνα υπερασπίζεται σταθερά το διεθνές σύστημα με πυρήνα τα Ηνωμένα Έθνη, τη διεθνή τάξη που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και τους βασικούς κανόνες των διεθνών σχέσεων που θεμελιώνονται στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Επιμένει στον γνήσιο πολυμερή χαρακτήρα των διεθνών σχέσεων, προωθεί μια ισότιμη και εύτακτη πολυπολικότητα και εργάζεται για ένα πιο δίκαιο και ορθολογικό σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης. Μέσα από κοινές προσπάθειες για μεγαλύτερη ισότητα στα δικαιώματα, στις ευκαιρίες και στους κανόνες, επιδιώκει την προώθηση του εκσυγχρονισμού της ανθρώπινης κοινωνίας.

Η Κίνα είναι πάροχος διεθνών δημόσιων αγαθών. Απέναντι στα ελλείμματα ειρήνης, ανάπτυξης, ασφάλειας και διακυβέρνησης που αντιμετωπίζει ο κόσμος, ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει προτείνει διαδοχικά την Πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Ανάπτυξη, την Πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Ασφάλεια, την Πρωτοβουλία για τον Παγκόσμιο Πολιτισμό και την Πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση. Οι τέσσερις αυτές πρωτοβουλίες συγκροτούν ένα οργανικό σύνολο: ανάπτυξη για την προώθηση της ευημερίας, ασφάλεια για τη διασφάλιση της σταθερότητας, πολιτισμός για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και διακυβέρνηση για την επίτευξη μεγαλύτερης δικαιοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρουν πολύτιμη σταθερότητα και θετική ενέργεια σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα και αναταράξεις. Η Κίνα συμμετέχει επίσης ενεργά στην παγκόσμια διακυβέρνηση σε τομείς όπως η ΑΙ, η κλιματική αλλαγή και η δημόσια υγεία, επιδιώκοντας τα αποτελέσματα της συνεργασίας να ωφελούν τους λαούς όλων των χωρών.

Αν βλέπει κανείς τον κόσμο μέσα από το πρίσμα του «πρώτα η δική μου χώρα», τότε ο κόσμος μοιάζει μικρός και ασφυκτικός και παντού κυριαρχεί ο σκληρός ανταγωνισμός. Αν όμως τον βλέπει μέσα από το πρίσμα ενός κοινού μέλλοντος, τότε ο κόσμος είναι ευρύς και γεμάτος ευκαιρίες συνεργασίας.

Η Κίνα θα συνεχίσει να συνδέει ακόμη στενότερα τη δική της ανάπτυξη με την ανάπτυξη του κόσμου και να παρέχει περισσότερα διεθνή δημόσια αγαθά για τη διαφύλαξη της ειρήνης, την προώθηση της κοινής ανάπτυξης, την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των πολιτισμών και τη βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης, συμβάλλοντας ακόμη περισσότερο στην πρόοδο της ανθρωπότητας.

Ένα νέο κεφάλαιο στη διπλωματική μου θητεία

– Ποιες είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις από την Κύπρο και ποιες οι προσδοκίες σας για τη θητεία;

– Στις αρχές Ιουλίου έφτασα στην όμορφη Κύπρο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη διπλωματική μου θητεία. Από την ανάληψη των καθηκόντων μέχρι σήμερα, μου έχουν αφήσει βαθιά εντύπωση η μακραίωνη και λαμπρή ιστορία και ο πολιτισμός της Κύπρου, το όμορφο φυσικό της τοπίο, καθώς και ο φιλόξενος λαός της. Παράλληλα, έχω βιώσει από κοντά τους βαθιούς δεσμούς φιλίας που ενώνουν τους λαούς της Κίνας και της Κύπρου.

Αν και οι δύο χώρες βρίσκονται μακριά, έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Έχουν αρχαίους πολιτισμούς, αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ειρήνη, την οικογένεια και τη φιλία, ενώ χαρακτηρίζονται από πνεύμα ανοικτότητας, ανεκτικότητας και αφοσίωσης στις ανθρώπινες σχέσεις.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, θα εργαστώ ενεργά για την προώθηση των ανταλλαγών σε όλους τους τομείς και για την περαιτέρω διεύρυνση της πρακτικής συνεργασίας. Προσβλέπω στο να επισκεφθώ κάθε γωνιά της Κύπρου, να ακούσω τις απόψεις από όλα τα στρώματα και να γνωρίσω βαθύτερα αυτόν τον τόπο. Θα αφιερώσω όλες τις δυνάμεις μου στην ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης της φιλίας και της συνεργασίας Κίνας–Κύπρου.

Οι δύο χώρες μπορεί να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους

– Πώς αξιολογείτε τη σημερινή κατάσταση της κινεζικής οικονομίας και ποιες ευκαιρίες μπορεί να προσφέρει η ανάπτυξη της Κίνας στην Κύπρο και στον υπόλοιπο κόσμο;

– Σήμερα, η διεθνής κατάσταση χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αστάθεια και αβεβαιότητα, ενώ η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση. Παρά το σύνθετο εξωτερικό περιβάλλον, η κινεζική οικονομία διατηρεί σταθερή πορεία και συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο, αποδεικνύοντας ισχυρή ανθεκτικότητα και ζωτικότητα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, το ΑΕΠ της Κίνας ανήλθε στα 10,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 4,7% σε ετήσια βάση. Η καθαρή αύξηση ανήλθε σε περίπου 530 δισεκατομμύρια δολάρια, η μεγαλύτερη για αντίστοιχη περίοδο των τελευταίων πέντε ετών.

Παράλληλα, η τεχνολογική και η βιομηχανική καινοτομία συνδέονται ολοένα στενότερα, ενώ νέες κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξης, όπως η προηγμένη μεταποίηση, η ψηφιακή οικονομία και οι πράσινες βιομηχανίες, αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό. Οι βιομηχανίες νέων ενεργειακών οχημάτων, τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής παρουσιάζουν δυναμική ανάπτυξη.

Η Κίνα ανοίγει ολοένα περισσότερο τις πόρτες της προς τον κόσμο και εφαρμόζει πολιτική μηδενικών δασμών για 63 χώρες. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών της Κίνας έφθασε το 22,1%, υπερβαίνοντας κατά 8,7 ποσοστιαίες μονάδες τον ρυθμό αύξησης των εξαγωγών.

Η Κίνα είναι πρόθυμη να μοιραστεί με όλες τις χώρες τις ευκαιρίες που δημιουργούν η αγορά της, η βιομηχανική της ανάπτυξη και η καινοτομία. Για την Κύπρο, η αναβάθμιση της κινεζικής κατανάλωσης θα δημιουργήσει μια μεγαλύτερη αγορά, η πράσινη μετάβαση θα διευρύνει το πεδίο συνεργασίας και η ψηφιακή ανάπτυξη θα γεννήσει νέες δυνατότητες. Οι δύο πλευρές μπορούν να εμβαθύνουν περαιτέρω τη συνεργασία στους τομείς πως τη ναυτιλία, τον τουρισμό, την εκπαίδευση, τη πράσινη ανάπτυξη, ώστε οι νέες ευκαιρίες που δημιουργεί η ανάπτυξη της Κίνας να μετατρέπονται σε νέα απτά αποτελέσματα της συνεργασίας Κίνας–Κύπρου.



– Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι βασικότεροι λόγοι πίσω από αυτά τα επιτεύγματα;

– Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την 105η επέτειο από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Την 1η Ιουλίου, ο Πρόεδρος Σι εκφώνησε σημαντική ομιλία, ανατρέχοντας στη λαμπρή πορεία του Κόμματος και παρουσιάζοντας τις προοπτικές για το μέλλον του έργου.

Εδώ και 105 χρόνια, το ΚΚΚ ενώνει και καθοδηγεί τον κινεζικό λαό, από τον αγώνα για εθνική ανεξαρτησία και απελευθέρωση του λαού έως την επιδίωξη μιας ισχυρής και ευημερούσας χώρας και μιας καλύτερης ζωής για τον λαό. Η ιστορία και η πράξη έχουν επανειλημμένα αποδείξει ότι, για να διαχειριστεί αποτελεσματικά η Κίνα τις δικές της υποθέσεις, καθοριστικός παράγοντας είναι η ηγεσία του ΚΚΚ.

Ρίζες στον λαό, δύναμη από τον λαό. Το ΚΚΚ προέρχεται από τον λαό και υπηρετεί τον λαό. Θεωρεί την προσδοκία του λαού για μια καλύτερη ζωή ως τον στόχο του αγώνα του. Από την έναρξη της μεταρρύθμισης και του ανοίγματος, πάνω από 800 εκατομμύρια άνθρωποι στην Κίνα έχουν βγει από τη φτώχεια, με τη συμβολή της Κίνας στην παγκόσμια μείωση της φτώχειας να ξεπερνά το 70%. Η Κίνα έχει δημιουργήσει τα μεγαλύτερα στον κόσμο συστήματα εκπαίδευσης, κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τα μεγαλύτερα δίκτυα σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας, αυτοκινητοδρόμων και πληροφοριακών και επικοινωνιακών υποδομών. Οι ηλεκτρονικές αγορές, οι πληρωμές μέσω κινητού. Η οικονομική ανάπτυξη και η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος μετατρέπονται συνεχώς σε απτά οφέλη, μεγαλύτερη ευημερία και ασφάλεια για τους πολίτες.

Με βάση τις εθνικές συνθήκες και σε αρμονία με την εποχή. Το ΚΚΚ επιμένει να ξεκινά πάντοτε από τις πραγματικές συνθήκες της χώρας και να συνδυάζει τους μακροπρόθεσμους στόχους με τους στόχους κάθε επιμέρους σταδίου ανάπτυξης. Διατηρεί τη στρατηγική του σταθερότητα, ενώ ταυτόχρονα προωθεί συνεχώς τη μεταρρύθμιση και την καινοτομία. Μέσα σε λίγες δεκαετίες, η Κίνα ολοκλήρωσε μια διαδικασία εκβιομηχάνισης που χρειάστηκε στις ανεπτυγμένες χώρες αρκετούς αιώνες και εξελίχθηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Η ανάπτυξη της Κίνας δεν αποτελεί αντιγραφή του μοντέλου κάποιας άλλης χώρας, αλλά αποτέλεσμα συνεχούς διερεύνησης ενός δρόμου εκσυγχρονισμού που ανταποκρίνεται στις δικές της εθνικές συνθήκες.

Αυτομεταρρύθμιση και διαρκής ανανέωση. Το ΚΚΚ αποδίδει μεγάλη σημασία στην οικοδόμηση και αυτοβελτίωσή του, εξαλείφοντας αποφασιστικά κάθε παράγοντα που υπονομεύει τον προηγμένο και καθαρό χαρακτήρα του, ώστε μέσα από αυτή τη συνεχή διαδικασία αυτομεταρρύθμισης να γίνεται ακόμη πιο ισχυρό. Από τις αρχές του έτους, το ΚΚΚ διεξάγει εκπαιδευτική εκστρατεία για την καλλιέργεια και εφαρμογή μιας ορθής αντίληψης για τις επιδόσεις στη διακυβέρνηση, με βασικές απαιτήσεις την υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος, τη δημιουργία οφέλους για τον λαό, τη λήψη επιστημονικά τεκμηριωμένων αποφάσεων και την έμφαση στην ουσιαστική δράση και τα πραγματικά αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο, καθοδηγεί τις κομματικές οργανώσεις, τα μέλη και τα στελέχη να επιμένουν στην αναζήτηση της αλήθειας μέσα από τα γεγονότα, να εργάζονται με πραγματισμό και να δημιουργούν αποτελέσματα που μπορούν να αντέξουν στη δοκιμασία της πράξης, του λαού και της ιστορίας, παρέχοντας ισχυρή στήριξη στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Μέχρι τα μέσα του αιώνα, στόχος της Κίνας είναι να έχει οικοδομήσει πλήρως μια ισχυρή σοσιαλιστική σύγχρονη χώρα. Οι Κινέζοι κομμουνιστές θα συνεχίσουν με αυτοπεποίθηση και αδιάκοπη προσπάθεια, στηριζόμενοι στον κινεζικό λαό και ενώνοντάς τον γύρω από έναν κοινό σκοπό, ώστε να δημιουργήσουν νέα ιστορικά επιτεύγματα.