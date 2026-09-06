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Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια γαμήλιας γιορτής στην πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Κινσάσα. Οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου σε κτίριο στη συνοικία Λινγκουάλα, στο βόρειο τμήμα της Κινσάσα, όπου πραγματοποιούνταν γαμήλια εκδήλωση.

At least 22 people have been confirmed dead, with the toll possibly rising, after a fire broke out at a wedding venue in the Democratic Republic of Congo, officials said. pic.twitter.com/hscnpsji62 September 6, 2026

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, οι στενοί διάδρομοι του κτιρίου δυσκόλεψαν σημαντικά την προσπάθεια των παρευρισκομένων να απομακρυνθούν, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να εγκλωβιστούν κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν.

Εγκλωβισμένοι στους στενούς χώρους του κτιρίου

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μετά την κατάσβεση της φωτιάς αρκετοί άνθρωποι, ζωντανοί και νεκροί, μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν στην άκρη του δρόμου, ενώ παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν όσους είχαν επιζήσει.



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La fête battait son plein… puis le feu. Suivez les premières secondes de l’incendie



Une vidéo prise au cœur de la cérémonie montre l’instant où l’incendie éclate dans la salle de fête. La… pic.twitter.com/9Sh3khZX0c — Ouragan (@OuraganCd) September 5, 2026

Ο δήμαρχος της Λινγκουάλα, Νορμπέρ Μουσινγκά, δήλωσε στο Κονγκολέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων ότι ο προσωρινός απολογισμός ανέρχεται σε 22 νεκρούς, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

«Είναι μια τραγωδία», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εσωτερικών του Κονγκό, Ζακεμέν Σαμπανί, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο το πρωί του Σαββάτου.

Συχνές οι φονικές πυρκαγιές στην Κινσάσα

Οι θανατηφόρες πυρκαγιές είναι συχνό φαινόμενο στις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Κινσάσα, όπου η ταχεία αστική ανάπτυξη πολλές φορές πραγματοποιείται χωρίς τις απαραίτητες υποδομές ασφαλείας, όπως οργανωμένες υπηρεσίες πυρόσβεσης.

Το φαινόμενο γίνεται εντονότερο κατά την περίοδο της ξηρασίας, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αρκετές μεγάλες πυρκαγιές έχουν σημειωθεί ήδη μέσα στη φετινή χρονιά.

Οι Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη καταγραφή των θυμάτων.

protothema.gr