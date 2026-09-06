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Σε φάση νέας κλιμάκωσης περνά η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι το ιρανικό πετρελαιοφόρο M/T Kylo καταστράφηκε και βυθίστηκε στον Κόλπο του Ομάν.

Η επίθεση αποτελεί μέρος των αμερικανικών επιχειρήσεων εναντίον τριών ιρανικών πετρελαιοφόρων, τις οποίες η Ουάσινγκτον παρουσίασε ως απάντηση στις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον δύο αμερικανικών πολεμικών πλοίων.

«Στον βυθό της θάλασσας» το Kylo

Σύμφωνα με την CENTCOM, το M/T Kylo, γνωστό και ως «Noxen», ήταν άφορτο όταν στοχοποιήθηκε στον Κόλπο του Ομάν. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το πλοίο σε πολλαπλά κρίσιμα σημεία, αφού προηγουμένως το πλήρωμά του είχε κληθεί να το εγκαταλείψει.

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση δημοσίευσε παράλληλα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, καταγράφει το πετρελαιοφόρο να τυλίγεται στις φλόγες και στη συνέχεια να βυθίζεται.

Thanks to the precision and professionalism of American service members, the M/T Kylo sank in the Gulf of Oman today and joined Iran’s navy at the bottom of the sea. pic.twitter.com/OwSDMl8SSQ September 6, 2026

Η αμερικανική απάντηση στις επιθέσεις κατά πολεμικών πλοίων

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι, εκτός από το Kylo, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ακόμη ιρανικά πετρελαιοφόρα. Τα M/T Downy και M/T Stark 1 τέθηκαν, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οριστικά εκτός λειτουργίας, ενώ το Kylo καταστράφηκε ολοκληρωτικά.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι τα τρία πλοία εντάσσονταν σε δίκτυο που χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης και τους περιφερειακούς συμμάχους τους.

Το IRGC μιλά για πλήγματα σε αμερικανικά πλοία

Το Ιράν, ωστόσο, παρουσιάζει διαφορετική εικόνα για τις τελευταίες εξελίξεις. Σε ανακοίνωσή τους μέσω του κρατικού πρακτορείου IRNA, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι οι δυνάμεις τους επιτέθηκαν με αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους σε ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό.

Σύμφωνα με το IRGC, τα δύο πολεμικά πλοία υπέστησαν ζημιές και «αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν». Η CENTCOM, από την πλευρά της, διαψεύδει ότι τα πλοία υπέστησαν πλήγματα και αναφέρει ότι απέφυγαν επιτυχώς τις ιρανικές επιθέσεις.

Προειδοποίηση για «πιο αυστηρά» αντίποινα

Μετά τα αμερικανικά πλήγματα στα πετρελαιοφόρα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές τους δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο τρία πετρελαιοφόρα σε μη εγκεκριμένη διαδρομή του Στενού του Ορμούζ, καθώς και τρία πλοία που, σύμφωνα με τους ίδιους, συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το IRGC προειδοποίησε παράλληλα τα υπόλοιπα πλοία να μην επιχειρούν να διέρχονται από διαδρομές που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει μη εγκεκριμένες.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση των συγκεκριμένων ιρανικών ισχυρισμών από την CENTCOM, ενώ δεν είχαν καταγραφεί άμεσα σχετικές αναφορές από την UKMTO για εμπορικά δεξαμενόπλοια που δέχθηκαν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ.

Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι, εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τις επιθέσεις, τα αντίποινα της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων θα είναι «πιο αυστηρά από πριν» και ενδέχεται να επεκταθούν.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Η νέα αντιπαράθεση εκτυλίσσεται με φόντο τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Η Ουάσινγκτον επιχειρεί να πιέσει την Τεχεράνη να χαλαρώσει τον έλεγχο που ασκεί στη στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό, ενώ το Ιράν επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο των θαλάσσιων διαδρομών που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική του δικαιοδοσία.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από τις οικονομικές πιέσεις που ασκούν οι ΗΠΑ στην Τεχεράνη. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προχωρήσει σε νέες κυρώσεις εναντίον προσώπων και οργανισμών που φέρεται να διατηρούν οικονομικούς δεσμούς με το IRGC, επιδιώκοντας την οικονομική απομόνωση του Ιράν.

Ο Τραμπ υποβαθμίζει τη σύγκρουση

Την ώρα που η στρατιωτική ένταση αυξάνεται, η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να υποβαθμίσει πολιτικά το μέγεθος της σύγκρουσης, η οποία έχει πλέον εισέλθει στον έκτο μήνα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, δήλωσε ότι δεν θα χαρακτήριζε τη σύγκρουση «πόλεμο», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ την περιέγραψε ως «μικρές πατάτες» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και οι νέες επιθέσεις σε πλοία αυξάνουν την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση, με το Ιράν να προειδοποιεί ήδη ότι η επόμενη απάντησή του μπορεί να είναι ακόμη πιο σκληρή.

ertnews.gr