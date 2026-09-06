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Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Κρεμλίνο.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Στις συνομιλίες από ρωσικής πλευράς συμμετείχαν επίσης ο σύμβουλος του προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ, καθώς και ο ειδικός εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου για επενδυτική και οικονομική συνεργασία με ξένες χώρες και επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η κατάσταση φυσικά δεν είναι απλή», δήλωσε νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος στους Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το βίντεο που μεταδόθηκε από τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ακόμη στους εκπροσώπους ότι οι επαφές μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσινγκτον είναι πάντα επωφελείς και ότι η Μόσχα θεωρεί ότι είναι κατάλληλο να συνεργάζεται μαζί τους. Ο ίδιος μάλιστα τους είπε ότι μεταξύ τους «το επίπεδο εμπιστοσύνης είναι πολύ υψηλό».

protothema.gr