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Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν (Vladimir Putin) ξεκίνησε το Σάββατο στο Κρεμλίνο συνομιλίες με τους ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ (Steve Witkoff) και Τζάρεντ Κούσνερ (Jared Kushner), στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πούτιν χαρακτήρισε «δύσκολη» την κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίσουν ο ίδιος και οι Αμερικανοί απεσταλμένοι στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι επαφές μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον ήταν πάντοτε επωφελείς και ότι η Ρωσία θεωρεί εύκολη τη συνεργασία μαζί τους.

Putin meets Witkoff and Kushner for peace talks. pic.twitter.com/NqqAelwuEG — Clash Report (@clashreport) September 5, 2026

Ο Γουίτκοφ μετέφερε στον Πούτιν τους χαιρετισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τον ευχαρίστησε για την κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εγγυηθεί την ασφάλεια των Αμερικανών διαμεσολαβητών.

Νωρίτερα, ο Πούτιν είχε ανακοινώσει την αναστολή των ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο έως τις 8 Σεπτεμβρίου, ενόψει της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κίεβο από τότε που ανέλαβαν τον ρόλο των διαπραγματευτών. Η Ουκρανία, από την πλευρά της, δεσμεύτηκε να μην προχωρήσει σε επιθέσεις όσο οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται στη Ρωσία.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά τις συνομιλίες που είχε στη Μόσχα ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, με τον Ρώσο ομόλογό του. Σύμφωνα με πηγές που έχουν ενημερωθεί για τη συνάντηση, ο Ράτκλιφ κάλεσε τη Μόσχα να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση, προειδοποίησε για τις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ρωσία στο μέτωπο και πίεσε για επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία έχει βαλτώσει εδώ και καιρό.

Η νέα διπλωματική προσπάθεια έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος έχει εισέλθει σε μια πιο αιματηρή φάση, με drones και πυραύλους και από τις δύο πλευρές να πλήττουν ολοένα συχνότερα μη στρατιωτικούς στόχους.

❗️The motorcade with Witkoff and Kushner has entered Kremlin grounds — they are scheduled to meet with Putin there. pic.twitter.com/WTS5uZLJNc — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 5, 2026

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος έχει απορροφήσει μεγάλο μέρος της προσοχής της κυβέρνησης Τραμπ κατά τη διάρκεια του έτους.

Πριν από την άφιξή τους στη ρωσική πρωτεύουσα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, «σπουδαίους διαπραγματευτές», δηλώνοντας ότι μεταφέρουν προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι προηγούμενες επισκέψεις των Αμερικανών απεσταλμένων στη Μόσχα περιλάμβαναν πολύωρες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο, ορισμένες από τις οποίες συνεχίστηκαν μέχρι πολύ μετά τα μεσάνυχτα, χωρίς ωστόσο να οδηγήσουν σε ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη ειρήνης.

skai.gr