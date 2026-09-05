Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε συμφωνία για την τύχη των ρωσικών S-400 που έχει στην κατοχή της η Τουρκία κατέληξαν Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στο Κιργιστάν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Τα συστήματα αναμένεται να πωληθούν σε τρίτη χώρα σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.

Αν και η ταυτότητα του αγοραστή δεν έχει επιβεβαιωθεί, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προβάλλουν ως ο επικρατέστερος υποψήφιος.

Στην περίπτωση που ανακοινωθεί και επίσημα αυτή η εξέλιξη το ερώτημα που προκύπτει είναι αν θα οδηγήσει σε άρση των αμερικανικών κυρώσεων που δεν επιτρέπουν την πώληση των F- 35 στην Τουρκία.

Ως γνωστόν η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 μετά την αγορά του ρωσικής κατασκευής συστήματος αεράμυνας S-400, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή κυρώσεων βάσει του νόμου CAATSA κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Τραμπ, κυρώσεις που παραμένουν σε ισχύ έως σήμερα. Ο Νόμος περί Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας (NDAA) για το οικονομικό έτος 2020 απαγορεύει τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία εφόσον η Άγκυρα διατηρεί στην κατοχή της τους S-400.

Οι πρώτες πληροφορίες ότι τα S-400 θα πωλούνταν σε τρίτη χώρα, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αναφέρονται ως υποψήφια κυκλοφόρησαν μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξήχθη στην Άγκυρα στις 7-8 Ιουλίου.

Κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε στείλει θετικά μηνύματα στην Τουρκία σχετικά με το ζήτημα των F-35 για να ανασκευάσει λίγο αργότερα. «Δεν έχω καταλήξει απόλυτα ως προς τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία», είπε χαρακτηριστικά.

cnn.gr