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Έντονη κριτική στην προωθούμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού άσκησε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για ουσιαστική ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, αλλά για ανακατανομή των ίδιων πόρων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Νεοφύτου έκανε λόγο για «κοροϊδία χαμηλοσυνταξιούχων» και «περαιτέρω θυματοποίηση των νέων».

Όπως ανέφερε, αντί για «σοβαρότατη κρατική στήριξη» και ουσιαστική αύξηση των χαμηλών συντάξεων, η κυβέρνηση «βαφτίζει μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού την ανακατανομή των ίδιων πόρων του ΤΚΑ».

Κατά τον ίδιο, οι αυξήσεις που προκύπτουν είναι ανεπαίσθητες σήμερα και επιβαρύνουν τους μελλοντικούς συνταξιούχους.