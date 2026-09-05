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Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως φαίνεται στην τελευταία έκθεση για το κράτος δικαίου, είναι πολύ συγκεκριμένες. Μια βασική, αφορά τη Νομική Υπηρεσία και το διαχωρισμό εξουσιών (σύμβουλος του κράτους και δημόσιος κατήγορος).

Εδώ καλείται η νομοθετική εξουσία να ψηφίσει τα σχετικά νομοσχέδια. Μια άλλη σύσταση αφορά την εγκαθίδρυση μηχανισμού ελέγχου της Γενικής Εισαγγελίας για αποφάσεις μη δίωξης. Σε ό,τι αφορά τη δικαστική υπηρεσία, συνιστάται στην Κύπρο να προωθήσει σχέδια για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Δικαστηρίων με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Στην έκθεση καταγράφεται και η μεγάλη διάρκεια δικαστικών διαδικασιών.

Για την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, γίνεται σύσταση ώστε να ενισχυθεί η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά της. Εδώ να σημειώσουμε ότι είναι υπό συζήτηση νομοθέτημα για να αποκτήσει ανακριτικές εξουσίες η Αρχή. Όλα αυτά θα συζητηθούν στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών.

Η Θεσμών τα προηγούμενα χρόνια έχει παράξει πολύ σημαντικό έργο και έχει τα φόντα να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Φτάνει να επικεντρώνονται όλοι οι συμμετέχοντες στην ουσία και να περιορίσουν στο ελάχιστο τις εμφανίσεις εντυπωσιασμού…

ΜακΦαν