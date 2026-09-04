Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην GoogleAdd philenews.com on Google
Ούτε σε κουλτουριάρικες συνάξεις υψηλότερου επιπέδου, δεν μπορεί να αποφύγει τη σχέση του με την Πάφος FC ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Τι κι αν αυτή τη φορά η εκδήλωση δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο και την αγαπημένη ομάδα του Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά με τον διεθνούς φήμης θεσμό Pafos Aphrodite Festival και την όπερα; Αρκούσε η αναφορά του εκπροσώπου του Υφυπουργείου Πολιτισμού για την ενίσχυση του φορέα με 150 χιλιάδες ευρώ, για να αρχίσουν τα πειράγματα στη γαλαρία για την εντοπιότητα του Προέδρου.
Βλέπετε; Ενδιαφέρεται γενικά για την Πάφο, όχι μόνο την Πάφος FC, ήταν το ρεζουμέ των αστεϊσμών. Οι οποίοι ήταν βεβαίως καλοπροαίρετοι, καθότι προέρχονταν από Πάφιους και οπαδούς της Πάφος FC.
Γενικώς, ο Πρόεδρος έχει ρεύμα στην επαρχία του. Και εντός και εκτός του «Στέλιος Κυριακίδης».
ΑΚΗΣ Ε.