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Ούτε σε κουλτουριάρικες συνάξεις υψηλότερου επιπέδου, δεν μπορεί να αποφύγει τη σχέση του με την Πάφος FC ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Τι κι αν αυτή τη φορά η εκδήλωση δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο και την αγαπημένη ομάδα του Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά με τον διεθνούς φήμης θεσμό Pafos Aphrodite Festival και την όπερα; Αρκούσε η αναφορά του εκπροσώπου του Υφυπουργείου Πολιτισμού για την ενίσχυση του φορέα με 150 χιλιάδες ευρώ, για να αρχίσουν τα πειράγματα στη γαλαρία για την εντοπιότητα του Προέδρου.

Βλέπετε; Ενδιαφέρεται γενικά για την Πάφο, όχι μόνο την Πάφος FC, ήταν το ρεζουμέ των αστεϊσμών. Οι οποίοι ήταν βεβαίως καλοπροαίρετοι, καθότι προέρχονταν από Πάφιους και οπαδούς της Πάφος FC.

Γενικώς, ο Πρόεδρος έχει ρεύμα στην επαρχία του. Και εντός και εκτός του «Στέλιος Κυριακίδης».

ΑΚΗΣ Ε.