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Η ναυτική τραγωδία του περασμένου Σαββάτου στον κόλπο μεταξύ Αγίων Αναργύρων και Κόννου στο Κάβο Γκρέκο, με τη βύθιση των σκαφών «PERLA BIANCA» και «PETSAS I» και το χαμό ενός συνανθρώπου μας, επαναφέρει στο προσκήνιο τα διαχρονικά κενά στη διαχείριση της ασφάλειας στη θάλασσα.

Ενώ υπήρχε πορτοκαλί προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας για κύματα 2,5 μέτρων, τα σκάφη παρέμειναν αγκυροβολημένα στην περιοχή. Το ερώτημα που αιωρείται είναι γιατί πρέπει να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές για να συνειδητοποιήσουμε ότι το υφιστάμενο πλαίσιο απαγόρευσης απόπλου ή υποχρεωτικής μετακίνησης σε ασφαλές καταφύγιο πάσχει.

Σημειώνεται ότι η απόφαση για τη δημιουργία Υπηρεσίας Ακτοφυλακής ελήφθη το Μάρτιο του 2026, όμως μέχρι σήμερα ακόμα να ολοκληρωθεί το νομοθετικό πλαίσιο. Αντί μέτρων, οι αρμοδιότητες παραμένουν διασπαρμένες μεταξύ πολλών υπηρεσιών και όσο δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο, αυστηρό και άμεσα εφαρμόσιμο πρωτόκολλο υποχρεωτικής απομάκρυνσης σκαφών υπό επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, ο κίνδυνος θα παραμονεύει.

Η ατομική ευθύνη των χειριστών και κυβερνητών σκαφών να συμμορφώνονται με τα δελτία καιρού είναι αδιαμφισβήτητη. Όμως, η Πολιτεία οφείλει να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή ακόμα και από πιθανή αμέλεια ή και την υποτίμηση του κινδύνου. Η ασφάλεια στη θάλασσα είναι ζήτημα πρόληψης και πολιτικής βούλησης πριν συμβεί το επόμενο μοιραίο ατύχημα.

Α.Ν.