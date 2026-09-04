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Κάτι παραπάνω από ικανοποιητικά είναι τα δεδομένα της περιόδου αυτής για τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα στην Πάφο. Η τουριστική ροή προς την Πάφο από την Βρετανία και την κεντρική Ευρώπη ξεκίνησε μεν με ανησυχητικές ενδείξεις συνεπεία των πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, ωστόσο κλείνει με ρυθμούς πολύ ικανοποιητικούς, τονίζουν εκπρόσωποι του κλάδου.

Με τις σκιές από τις εμπόλεμες ζώνες και εστίες έντασης στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής να έχουν εκλείψει το τελευταίο τρίμηνο, η ροή επισκεπτών από το εξωτερικό συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, πράγμα που εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί όλο τον Σεπτέμβριο και ενδεχομένως και τον Οκτώβριο.

Εκπρόσωποι ξενοδοχειακών μονάδων και επιχειρήσεων εστίασης δήλωσαν χθες στον «Φ» ότι το κύμα των επισκεπτών τις μέρες αυτές συνιστά ένα τεράστιο μπόνους για τους συγκεκριμένους κλάδους, με δεδομένες τις απώλειες που προέκυψαν την άνοιξη εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Τουριστικά καταλύματα όλων των ειδών και οικονομικών βαλαντίων παρουσιάζουν πολύ ψηλές πληρότητες, ανέφεραν, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η κίνηση όλη αυτή την περίοδο στους χώρους εστίασης εξαιτίας των συμπατριωτών μας που επέλεξαν να περάσουν τις μέρες των διακοπών τους ή κάποιες εξ αυτών στην πόλη της Αφροδίτης.