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Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν και άλλα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος, τα κλιματιστικά θα μπουν στα σχολεία. Αυτό διαβεβαίωσε εκ νέου η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο διάσκεψης που παρέθεσε ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Ταυτόχρονα, η Υπουργός έδωσε στη δημοσιότητα και στοιχεία σχετικά με το πού βρίσκεται σήμερα η διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας των κλιματιστικών στις σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η εικόνα αναλόγως της κάθε επαρχίας είναι διαφορετική, καθώς σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση των διαδικασιών παίζει ο αριθμός των σχολικών μονάδων που έχει η κάθε μια.

Συγκεκριμένα:

Στη Λευκωσία, στα δημοτικά σχολεία υπάρχουν κλιματιστικά σε πλήρη λειτουργία σε ποσοστό 24%, το 46% βρίσκεται στο τελικό στάδιο λειτουργίας και στο 30% προγραμματίζεται η τοποθέτηση κλιματιστικών. Στα γυμνάσια σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται το 18% των σχολείων, το 64% σε τελικό στάδιο λειτουργίας και το 18% προγραμματίζεται. Στα λύκεια της επαρχίας, το 21% είναι σε πλήρη λειτουργία και το 79% στο τελικό στάδιο.

Στη Λεμεσό, στα δημοτικά σχολεία σε ποσοστό 46% βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, το 29% σε τελικό στάδιο λειτουργίας και το 25% προγραμματίζεται. Στα γυμνάσια σε 39% υπάρχει πλήρης λειτουργία και σε 61% σε τελικό στάδιο. Στα λύκεια το 90% σε πλήρη λειτουργία και το 10% σε τελικό στάδιο.

Στην επαρχία Λάρνακας, στα δημοτικά το 39% βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, το 10% σε τελικό στάδιο και το 51% προγραμματίζεται. Στα γυμνάσια το 45% σε πλήρη λειτουργία και το 55% σε τελικό στάδιο. Στα λύκεια υπάρχει πλήρης λειτουργία κλιματιστικών στο 100% των σχολείων.

Στην Πάφο, στα δημοτικά η πλήρης λειτουργία ανέρχεται στο 16% των σχολικών μονάδων, το 22% είναι στο τελικό στάδιο και το 62% προγραμματίζεται. Στα γυμνάσια σε πλήρη λειτουργία το 37,5% και σε τελικό στάδιο λειτουργίας ποσοστό 62,5%. Στα λύκεια το 33% σε πλήρη λειτουργία, το 33% σε τελικό στάδιο και 33% προγραμματίζεται.

Στην Αμμόχωστο, στα δημοτικά το 65% σε πλήρη λειτουργία και το 35% σε τελικό στάδιο. Στα γυμνάσια το 50% σε πλήρη λειτουργία και το ίδιο ποσοστό σε τελικό στάδιο. Στα λύκεια το 33% σε πλήρη λειτουργία και το 67% σε τελικό στάδιο.

Αθηνά Μιχαηλίδου: Έμφαση στην ασφάλεια

Από πλευράς της η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι σκοπός δεν είναι να τοποθετηθούν απλώς τα κλιματιστικά αλλά να τοποθετηθούν σωστά. Κι αυτό, διασφαλίζεται μόνο εάν υπάρχουν οι απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας.

Σε κάποια σχολεία διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα, όσον αφορά όχι μόνο την ασφάλεια των εγκαταστάσεων αλλά και στο δίκτυο. Χαρακτηριστικά λέχθηκε ότι σε κάποια σχολεία χρειάζεται και υποσταθμός για να μπορεί να στηρίξει το δίκτυο ώστε να τοποθετηθούν κλιματιστικά.

Στο πλαίσιο των ελέγχων αλλά και προδιαγραφών που απαιτούνται ώστε τα σχολεία να έχουν σε ισχύ πιστοποιητικά πυρασφάλειας αλλά και των ηλεκτρολογικών τους εγκαταστάσεων, υπάρχει συνεργασία του υπουργείου Παιδείας και των Σχολικών Εφορειών, με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία.