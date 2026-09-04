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Συνελήφθη χθες το απόγευμα δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση 25χρονο, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής από αντιπροσώπους, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για αδικήματα του Περί Στοιχημάτων Νόμου.

Συγκεκριμένα, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από 18 πρόσωπα ότι, μεταξύ των ημερομηνιών 15/06/2025 και 01/04/2026, ο 25χρονος εξασφάλισε από αυτούς χρηματικό ποσό πέραν των €500,000, για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

O 25χρονος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του για εφτά ημέρες.

Το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.