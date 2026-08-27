Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αναγνωρίστηκε η γυναίκα που αναζητείτο από την Αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απάτης και κλοπής κρυπτονομισμάτων, η οποία διαπράχθηκε στη Λεμεσό στις 23 Αυγούστου 2026.

Πρόκειται για την Mares Andreea Georgeta, 33 ετών, από τη Ρουμανία, η οποία πλέον καταζητείται σε σχέση με την υπόθεση.

Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στο 25 805057, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460.