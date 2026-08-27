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Ώρα αποφάσεων για τον υπαρχηγό της Εθνικής Φρουράς. Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει το προσεχές Σάββατο στην Προεδρική κατοικία στο Τρόοδος κι αναμένεται να αποφασίσει για τη θέση του δεύτερου τη τάξει στο στράτευμα.

Δυο είναι τα σενάρια που παίζουν για το πρόσωπο που θα βρίσκεται στη θέση από το φθινόπωρο. Το ένα είναι να διατηρηθεί στο πόστο του ο νυν Υπαρχηγός, αντιστράτηγος Νεόφυτος Παχουλίδης. Ο 59χρονος ανώτατος αξιωματικός είχε αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Σεπτεμβρίου του 2024 κατόπιν απόφασης του ανώτατου συλλογικού οργάνου της εκτελεστικής εξουσίας.

Αν όχι, τότε δυο θα είναι οι υποψήφιοι, όπως, άλλωστε, καθορίζεται από τη νομοθεσία και το άρθρο 10 του Περί της Εθνικής Φρουράς Νόμου. Ο λόγος για τους Ελληνοκύπριους υποστράτηγους του στρατεύματος, τον Χάρη Γεωργίου και τον Ανδρέα Χαραλάμπους.

Ο πρώτος είναι Διευθυντής του Επιτελείου του Υπουργού Άμυνας και ο έτερος εκτελεί τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητή της Εθνικής Φρουράς.

Όπως συνάγεται, λοιπόν, υπάρχουν τρεις υποψηφιότητες. Πάντως, ήδη υπάρχει διαμορφωμένο σκηνικό. Πληροφορίες του «Φ» από το στράτευμα αναφέρουν ότι ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, φέρεται να έχει εκδηλώσει τις προθέσεις του για τη θέση και παρουσιάζεται από κύκλους να έχει εκφραστεί θετικά για τον στενό του συνεργάτη Χάρη Γεωργίου. Ωστόσο, αυτό ισχύει στη θεωρία, καθώς οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σημειώνεται πως το εδάφιο «3» του άρθρου 10 της νομοθεσίας για την Εθνική Φρουρά, προνοείται πως αν στη θέση του Υπαρχηγού διοριστεί υποστράτηγος, τότε αυτός θα προαχθεί αυτομάτως στο βαθμό του αντιστράτηγου.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται τα ακόλουθα: «Υπαρχηγός της Δύναμης διορίζεται αξιωματικός του Στρατού που υπηρετεί με απόσπαση στη Δύναμη δυνάμει των διατάξεων του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου και κατέχει τον βαθμό του Αντιστράτηγου ή του Υποστράτηγου, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε ορίσει: Νοείται ότι, σε περίπτωση διορισμού αξιωματικού βαθμού Υποστράτηγου ως Υπαρχηγού της Δύναμης, ο διορισθείς προάγεται, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, στον βαθμό του Αντιστράτηγου».