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Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, καθώς σήμερα Πέμπτη η θερμοκρασία σε περιοχές του εσωτερικού αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου. Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τη 1:00 το μεσημέρι μέχρι τις 4:00 το απόγευμα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας για σήμερα και τις επόμενες ημέρες:

Εποχική χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ενώ το Σάββατο, διαταραχή από τα βόρεια αναμένεται να επηρεάσει το νησί.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί γενικά κυρίως αίθριος. Ωστόσο μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού.

Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά στα νότια το απόγευμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα νοτιοανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά μετά το μεσημέρι, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.



Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους ενδέχεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Την Κυριακή αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα νότια.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Παρασκευή, παραμένοντας πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Το Σάββατο θα σημειώσει αισθητή πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τις κανονικές για την εποχή ενώ την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο.