Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε ισχύ τίθεται κίτρινη προειδοποίηση για ακραία υψηλή θερμοκρασία σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, με τον υδράργυρο να αναμένεται να φθάσει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας, το κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας θα ισχύει από τις 13:30 μέχρι τις 16:00.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε στις 16:05 της Τρίτης, 25 Αυγούστου, και αφορά την ακραία μέγιστη θερμοκρασία που αναμένεται κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Η πρόγνωση του καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης ή και αραιής ομίχλης στα παράλια και στα ανατολικά, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα εμφανίζονται στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια και ανατολικά παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και σε ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικές νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Το Σάββατο, διαταραχή από τα βόρεια που θα επηρεάσει πρόσκαιρα την περιοχή, αναμένεται να δώσει κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ωστόσο το Σάββατο θα σημειώσει αισθητή πτώση και θα κυμανθεί πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.