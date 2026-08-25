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Εργαζόμενος εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα στην πίστα του διεθνούς αεροδρομίου Μόντρεαλ–Τριντό, στον Καναδά. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επίγειων εργασιών, λίγο πριν από την αναχώρηση αεροσκάφους της French Bee με προορισμό το Παρίσι, όταν ο εργαζόμενος παρασύρθηκε από το αεροσκάφος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 24 Αυγούστου, κατά τη διαδικασία ρυμούλκησης και προετοιμασίας για την αναχώρηση της πτήσης BF5761 προς το αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού. Σύμφωνα με τις πρώτες, ο εργαζόμενος της εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης υπέστη σοβαρότατα τραύματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ το Airbus A350 της French Bee φέρεται να βρισκόταν σε διαδικασία μετακίνησης πριν από την απογείωσή του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

«Ο εργαζόμενος βρέθηκε κάτω από το αεροσκάφος»

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται καναδικά μέσα ενημέρωσης, ο εργαζόμενος φέρεται να σκόνταψε την ώρα που το αεροσκάφος βρισκόταν σε κίνηση, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί και να βρεθεί κάτω από αυτό.

Επιβάτης που βρισκόταν στο αεροσκάφος περιέγραψε στιγμές πανικού, αναφέροντας ότι πολλοί από τους επιβαίνοντες άρχισαν να φωνάζουν όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί.

Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκαν. Μετά το περιστατικό, ανέλαβαν τη φροντίδα τους ομάδες της French Bee και του αεροδρομίου.

UPDATE: Montréal-Trudeau International Airport’s authority has confirmed Tuesday morning that the ground marshaller who was struck by the French bee A350-900 was rushed to hospital but sadly succumbed to the injuries.



The employee has died following the incident.

Video show the… https://t.co/uINf3Mx3lh pic.twitter.com/ojj4MTJ0vV August 25, 2026

Un trabajador de tierra falleció tras ser atropellado por un #Airbus #A350-900 de la aerolínea #FrenchBee durante el pushback en el #AeropuertoInternacionalMontréal-Trudeau, en Canadá.



De acuerdo con los primeros reportes, el empleado realizaba funciones como señalero de ala,… pic.twitter.com/rMK6weMitr — EnElAire (@Enel_Aire) August 25, 2026

protothema.gr