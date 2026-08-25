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Εργαζόμενος εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα στην πίστα του διεθνούς αεροδρομίου Μόντρεαλ–Τριντό, στον Καναδά. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επίγειων εργασιών, λίγο πριν από την αναχώρηση αεροσκάφους της French Bee με προορισμό το Παρίσι, όταν ο εργαζόμενος παρασύρθηκε από το αεροσκάφος.
Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 24 Αυγούστου, κατά τη διαδικασία ρυμούλκησης και προετοιμασίας για την αναχώρηση της πτήσης BF5761 προς το αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού. Σύμφωνα με τις πρώτες, ο εργαζόμενος της εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης υπέστη σοβαρότατα τραύματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ το Airbus A350 της French Bee φέρεται να βρισκόταν σε διαδικασία μετακίνησης πριν από την απογείωσή του.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.
«Ο εργαζόμενος βρέθηκε κάτω από το αεροσκάφος»
Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται καναδικά μέσα ενημέρωσης, ο εργαζόμενος φέρεται να σκόνταψε την ώρα που το αεροσκάφος βρισκόταν σε κίνηση, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί και να βρεθεί κάτω από αυτό.
Επιβάτης που βρισκόταν στο αεροσκάφος περιέγραψε στιγμές πανικού, αναφέροντας ότι πολλοί από τους επιβαίνοντες άρχισαν να φωνάζουν όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί.
Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκαν. Μετά το περιστατικό, ανέλαβαν τη φροντίδα τους ομάδες της French Bee και του αεροδρομίου.