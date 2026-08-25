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Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, η Ντόλι Πάρτον είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση της με το πέρασμα του χρόνου. Η θρυλική σταρ της κάντρι, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών στις 25 Αυγούστου, συνήθιζε να λέει ότι τα γηρατειά είναι σε μεγάλο βαθμό θέμα νοοτροπίας, επιμένοντας πως είχε ακόμη πολλά πράγματα που ήθελε να κάνει.

Λίγους μήνες πριν κλείσει τα 80, η Πάρτον είχε δηλώσει στο PEOPLE ότι αισθανόταν πως «μόλις ξεκινούσε», παρά το ορόσημο της ηλικίας της, εξηγώντας παράλληλα πώς κατάφερνε να νιώθει νεότερη. «Αν αφήσεις τον εαυτό σου να γεράσει, θα γεράσεις. Ο κόσμος λέει: “Πώς γίνεται να μη φαίνεται ότι μεγαλώνεις;” Και εγώ απαντώ: “Δεν έχω χρόνο να γεράσω”. Δεν έχω χρόνο να κάθομαι και να σκέφτομαι αυτό. Δεν είναι εκεί το μυαλό μου», είχε πει.

Η εμβληματική τραγουδίστρια είχε επίσης αποκαλύψει στο PEOPLE ότι είχε αρχίσει να σκέφτεται την παρακαταθήκη της και όσα ήθελε να μείνουν πίσω μετά από εκείνη, κάτι που την ενέπνευσε να γράψει τα απομνημονεύματά της, «Star of the Show: My Life on Stage».

Everything Dolly Parton Has Said About Aging and Death: ‘I Don’t Think It’s the End of Any of Us’ https://t.co/n9vXMz4Pis — People (@people) August 25, 2026

«Όταν φτάνεις στην ηλικία μου, αρχίζεις να σκέφτεσαι τι πρέπει να προλάβεις να κάνεις για να κλείσεις τον κύκλο. Να βεβαιωθείς ότι αφήνεις πίσω σου όσα θέλεις να γνωρίζει ο κόσμος από εσένα την ίδια, από το δικό σου στόμα, από τη δική σου καρδιά. Γι’ αυτό σκέφτηκα: “Αυτό το βιβλίο είναι μια καλή ευκαιρία”», είχε τονίσει.

Παρότι η Πάρτον δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία στην ηλικία, είχε πει στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2020 ότι σκεφτόταν πώς θα ήθελε να δείχνει στο μέλλον. «Δεν σκέφτομαι τη ζωή μου με όρους αριθμών… Θα είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, όποια κι αν είναι η ηλικία μου. Στοιχηματίζω ότι δεν θα δείχνω και πολύ διαφορετική όταν θα είμαι 95, αν ζήσω τόσο πολύ, γιατί είμαι σαν τις αδελφές Γκαμπόρ», είχε δηλώσει.

«Θα μοιάζω με καρτούν. Θα είμαι μακιγιαρισμένη. Θα δείχνω όσο νέα μου επιτρέπουν οι πλαστικοί χειρουργοί μου. Αλλά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, έχει σημασία αυτό που βγαίνει από μέσα σου. Είναι θέμα στάσης ζωής και πρέπει να λάμπεις από μέσα. Μερικές φορές αυτό μπορεί να σε κάνει να νιώθεις νέα και να φαίνεσαι νέα και στους άλλους», είχε προσθέσει.

Παρά τη σταθερή προσήλωσή της στο μέλλον, η Πάρτον αναλογιζόταν κατά καιρούς και το τι ακολουθεί μετά τη ζωή. Σε συνέντευξή της στο Associated Press το 2025, λίγο μετά τον θάνατο του Καρλ Ντιν, του συζύγου της επί σχεδόν 60 χρόνια, είχε δηλώσει ότι «πιστεύω πραγματικά πως κάποια μέρα θα τον ξαναδώ».

Σε επεισόδιο του podcast «Dolly Parton’s America» το 2019 είχε μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο η πίστη της επηρέαζε τις σκέψεις της για τη ζωή μετά τον θάνατο. «Όσο για το τι συμβαίνει αφού φύγουμε, όπως έχω πει, δεν είμαι αγία, οπότε ελπίζω, ως άνθρωπος με χριστιανική πίστη, ότι περνάμε σε κάτι ανώτερο.

Πιστεύω ότι όλοι είμαστε μέρος ενός μεγάλου θεϊκού σχεδίου και ελπίζω να ανέβω εκεί πάνω, να συνεχίσω να γράφω, να τραγουδώ, να παίζω με τις χρυσές άρπες, να γράφω κι άλλα τραγούδια, να έχω τη δική μου έπαυλη, να περπατώ στους χρυσούς δρόμους της δόξας και να συνεχίζω να το κάνω για πάντα. Οπότε σίγουρα θα μπω στη μπάντα των αγγέλων. Θέλω να παίξω στη μπάντα των αγγέλων και ίσως να παίξω και άρπα εκεί πάνω. Δεν ξέρω».

Όσο για το τι έρχεται μετά τον θάνατο, είχε δηλώσει: «Απλώς ελπίζεις και έχεις πίστη. Αυτό είναι η πίστη. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το τέλος μου», είχε πει. «Δεν νομίζω ότι είναι το τέλος κανενός από εμάς. Πιστεύω ότι ανακυκλωνόμαστε και, αν μη τι άλλο, επιστρέφουμε σε αυτή τη μεγάλη ροή θεϊκής ενέργειας και, ελπίζω, μπορούμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε με άλλους υπέροχους τρόπους. Αυτό ελπίζω».

protothema.gr