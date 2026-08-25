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Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή η Ντόλι Πάρτον, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της κάντρι μουσικής. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε ο ανιψιός της, μέσα από βίντεο που ανάρτησε στο Instagram την Τρίτη, 25 Αυγούστου.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 21 Αυγούστου, η Πάρτον είχε αναφερθεί στα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα, σημειώνοντας ότι η κατάστασή της είχε επιβαρυνθεί μετά και τον θάνατο του συζύγου της, Καρλ Ντιν, τον Μάρτιο του 2025.

«Όπως έχω αναφέρει σε βίντεο τον τελευταίο χρόνο, αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας, στα οποία απλώς δεν έδωσα προσοχή όσο φρόντιζα τον Καρλ. Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που χρειάζεται να διαχειριστώ κάτι τέτοιο. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 είχα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες λόγω γυναικολογικών προβλημάτων και τότε αντιμετώπιζα και θέματα με το βάρος μου, οπότε δεν είναι ότι δεν έχω περάσει ξανά δύσκολες περιόδους με την υγεία μου», είχε δηλώσει η Πάρτον στο PEOPLE.

Dolly Parton, Country Music Legend, Dies at 80, Just 4 Days After Saying, ‘I Still Have so Many Things I Want to Achieve’ https://t.co/tl2fQGlVsx — People (@people) August 25, 2026

Με μια σπουδαία καριέρα που διήρκεσε δεκαετίες, η Πάρτον υπήρξε η τραγουδίστρια της κάντρι με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει περισσότερα από 160 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. Το ντεμπούτο άλμπουμ της ήταν το «Hello, I’m Dolly» το 1967 και στη συνέχεια κυκλοφόρησε μια σειρά από μεγάλες επιτυχίες, μεταξύ των οποίων τα «I Will Always Love You», «9 to 5» και «Jolene».

Η Πάρτον γεννήθηκε το 1946 στο Πίτμαν Σέντερ του Τενεσί. Είχε 11 αδέλφια. «Δεν πεινάσαμε ποτέ πραγματικά, αλλά μερικές φορές δεν είχαμε αρκετά για να φάμε», είχε πει στο PEOPLE το 1977. Σε ηλικία έξι ετών άρχισε να παίζει την πρώτη της κιθάρα και να τραγουδά στην εκκλησία του παππού της. Έναν χρόνο αργότερα άρχισε να γράφει τραγούδια.

Αν και έγινε γνωστή για τη λαμπερή εμφάνισή της, το 2003 είχε πει στο PEOPLE για τα παιδικά της χρόνια: «Είχα φακίδες και κενό ανάμεσα στα δόντια μου. Όλα ήταν χειροποίητα ή ρούχα που είχαν φορέσει άλλοι πριν από εμένα… Πάντα ήθελα να είμαι πιο όμορφη. Άρχισα να περιποιούμαι τον εαυτό μου. Ήθελα τα ρούχα μου στενά, το μακιγιάζ μου έντονο, τα νύχια μου μακριά και τα χείλη μου κόκκινα. Και παρασύρθηκα από όλο αυτό». Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η εντυπωσιακή εμφάνισή της συγκέντρωσε τεράστια προσοχή, όμως η ίδια ήταν πάντα η πρώτη που αστειευόταν γι’ αυτήν.

Μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο, μετακόμισε στο Νάσβιλ το 1964. Έπαιζε σε κλαμπ και έγραφε τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες. «Τα τραγούδια μου με έβγαλαν από τα βουνά και με πήγαν παντού όπου ήθελα να πάω», είχε δηλώσει στο PEOPLE το 2012. Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε όταν ο σταρ της κάντρι Πόρτερ Γουάγκονερ την προσέλαβε ως παρτενέρ του στο «The Porter Wagoner Show». Εκείνος τη βοήθησε να εξασφαλίσει δισκογραφικό συμβόλαιο, αν και οι πρώτες μεγάλες επιτυχίες της ήταν ντουέτα με τον συμπρωταγωνιστή της.

«Θα είμαι πάντα μουσικός της κάντρι γιατί είμαι κορίτσι της επαρχίας», είχε πει κάποτε. «Το στιλ μου είναι η ψυχή μου και τα συναισθήματά μου. Θα πω στον κόσμο μέσα από τα τραγούδια μου πράγματα που δεν θα έλεγα ούτε στη μητέρα μου».

Το 1971 κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή του κάντρι τσαρτ με το «Joshua». Το «Coat of Many Colors», που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, έφτασε στο Νο 4. Το 1973 κυκλοφόρησε το «Jolene», το οποίο ανέβηκε στο Νο 1 της κάντρι και μπήκε επίσης στο Billboard Hot 100.

Η Πάρτον σταμάτησε να εμφανίζεται στην τηλεοπτική εκπομπή το 1974 και έγραψε το «I Will Always Love You» ως αποχαιρετισμό στον επί χρόνια δημιουργικό συνεργάτη της, Πόρτερ Γουάγκονερ. «Όταν ετοιμαζόμουν να φύγω, η κατάσταση δεν ήταν καθόλου καλή. Πήγα λοιπόν σπίτι και αυτό το τραγούδι απλώς μου ήρθε. Το επόμενο πρωί του είπα: “Έτσι νιώθω”. Τα δάκρυα έτρεχαν από το πρόσωπό του», είχε πει στο PEOPLE το 2012.

Το τραγούδι βρέθηκε δύο φορές στην κορυφή του κάντρι τσαρτ, όμως εξελίχθηκε σε παγκόσμια επιτυχία όταν το ερμήνευσε η Γουίτνεϊ Χιούστον για την ταινία «The Bodyguard» το 1992. Το 2015 η Πάρτον είχε περιγράψει στο PEOPLE την πρώτη φορά που άκουσε στο ραδιόφωνο την εκδοχή της Χιούστον. «Ήταν κάτι παγκόσμιο. Ήταν σε ταινία, ήταν Νο 1. Σκέφτηκα: “Ουάου. Εγώ έγραψα αυτό το μικρό τραγούδι”», είχε πει. «Τότε ήταν που κατάλαβα την αξία μου ως τραγουδοποιός. Σκέφτηκα: “Αυτό είναι το χάρισμά μου και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ με αυτό”».

Η Πάρτον συνέχισε να γνωρίζει μεγάλη επιτυχία με τραγούδια όπως τα «Light of a Clear Blue Morning», «Here You Come Again», «Two Doors Down», «It’s All Wrong, But It’s All Right» και «You’re the Only One».

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, οι φιλοδοξίες της είχαν πλέον ξεπεράσει τα όρια του Νάσβιλ και κάποιοι ανησυχούσαν ότι εγκατέλειπε την κάντρι μουσική. Η ίδια είχε δηλώσει το 1977: «Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα σε μένα — καλά ή κακά — από όσα έχει δει μέχρι τώρα. Το μόνο που ζητώ είναι μια ευκαιρία να το αποδείξω… Δεν εγκαταλείπω το Νάσβιλ. Οι ρίζες είναι σημαντικές για μένα και οι δικές μου ρίζες είναι εδώ».

Η κινηματογραφική καριέρα της Πάρτον άρχισε το 1980, όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία «9 to 5» μαζί με τη Λίλι Τόμλιν και την Τζέιν Φόντα. Το ομώνυμο τραγούδι που έγραψε για την ταινία έγινε το πρώτο της σινγκλ που έφτασε στο Νο 1 του Billboard Hot 100. Οι τρεις συμπρωταγωνίστριες παρέμειναν φίλες για όλη τους τη ζωή, ενώ η Πάρτον έκανε αργότερα και guest εμφάνιση στη σειρά του Netflix «Grace and Frankie»

protothema.gr