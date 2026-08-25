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Στις 27 Αυγούστου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Φανουρίου και, σύμφωνα με το έθιμο, οι πιστοί ετοιμάζουν φανουρόπιτες, τις οποίες μεταφέρουν στην εκκλησία για να ευλογηθούν και στη συνέχεια τις μοιράζουν σε συγγενείς, φίλους και γείτονες.

Η παράδοση συνδέει τη φανουρόπιτα με τη μητέρα του Αγίου. Όπως αναφέρεται, ήταν μια γυναίκα αμαρτωλή και ιδιαίτερα σκληρή απέναντι στους φτωχούς. Ο Άγιος Φανούριος προσπάθησε να τη σώσει, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και ζήτησε να μην προσφέρουν κάτι για τον ίδιο, αλλά να προσεύχονται για τη μνήμη και τη σωτηρία της ψυχής της μητέρας του.

Γι’ αυτό και όσοι φτιάχνουν φανουρόπιτα συνηθίζουν να λένε «Θεός σχωρέσ’ τη μάνα του Αγίου Φανουρίου». Αφού η πίτα διαβαστεί στην εκκλησία, μοιράζεται στους πιστούς με την ευχή να συγχωρεθεί η μητέρα του Αγίου.

Με τα χρόνια, το έθιμο συνδέθηκε και με την πεποίθηση ότι ο Άγιος Φανούριος βοηθά να «φανερωθεί» κάτι που έχει χαθεί ή κάτι που κάποιος επιθυμεί να βρει. Η σύνδεση αυτή αποδίδεται και στο όνομά του, το οποίο παραπέμπει στο «φανερώνω» και στο «αποκαλύπτω». Έτσι, αρκετοί πιστοί ζητούν τη βοήθειά του και υπόσχονται να ετοιμάσουν φανουρόπιτα για την ψυχή της μητέρας του.

Η φανουρόπιτα παρασκευάζεται συνήθως με επτά ή εννέα υλικά, αριθμοί που θεωρούνται συμβολικοί στην εκκλησιαστική παράδοση. Πρόκειται για νηστίσιμο κέικ με λάδι, αρωματικά και ξηρούς καρπούς.

Οι πιστοί μεταφέρουν τη φανουρόπιτα στην εκκλησία είτε το απόγευμα της παραμονής είτε το πρωί της 27ης Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Φανουρίου, προκειμένου να ευλογηθεί πριν μοιραστεί.