Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέα μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στη βιομηχανική Αραδίππου, σε μικρό εργοστάσιο που παρασκευάζει αρτοποιήματα, προκαλώντας αναστάτωση λόγω των πυκνών καπνών που έπνιξαν την ατμόσφαιρα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ και προληπτικά μετέβησαν στον χώρο και ασθενοφόρα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά της 8:00 το βράδυ, ωστόσο προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο εσωτερικό.

Στο σημείο θα παραμείνουν δυνάμεις καθ’ όλη τη διάρκεια της νύκτας.

Σε σχετική ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρεται ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου.

Ανταποκρίθηκαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα και τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λάρνακας και ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, γύρω στις 9 το βράδυ η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο και κατασβέστηκε. Στο σημείο θα παραμείνουν πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό για επιφυλακή. Δεν ανευρέθη κανένα παγιδευμένο πρόσωπο εντός του υποστατικού.