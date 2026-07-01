Ουδείς θέλει να σκέφτεται σε Αραδίππου και Λάρνακα τι θα συνέβαινε τη Δευτέρα το μεσημέρι εάν η γιγάντια φωτιά στο εργοστάσιο κατεψυγμένων τροφίμων είχε επεκταθεί στα δύο διπλανά υποστατικά, το ένα εκ των οποίων είχε υγρές εύφλεκτες ύλες.

Γι’ αυτό που δεν υπάρχει αμφιβολία είναι πως οι ομάδες πυρόσβεσης, που περιόρισαν τη φωτιά στον χώρο που ξέσπασε, κατάφεραν ν’ αποτρέψουν μεγάλη τραγωδία στην περιοχή, στην οποία υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια.

Η τεράστια φωτιά έφερε στην επιφάνεια ακόμη ένα θέμα που έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο. Πως δεν πρέπει να συνυπάρχουν βιομηχανικές και οικιστικές περιοχές.

Η Βιομηχανική Αραδίππου, μέρος της οποίας εμπίπτει στα όρια του Δήμου Λάρνακας, είναι η παλαιότερη της περιοχής, η οποία εδώ και χρόνια αναπτύχθηκε ραγδαία οικιστικά. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσαν οι δήμαρχοι Αραδίππου και Λάρνακας, οι οποίοι ζητούν τη λήψη μέτρων.

«Τώρα που γίνονται αλλαγές στα τοπικά Σχέδια των Δήμων, θα πρέπει να καθοριστούν νέες βιομηχανικές περιοχές πολύ πιο μακριά από τις οικιστικές», ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος Αραδίππου. Ο κ. Πάρτου σημείωσε πως το Δημοτικό Συμβούλιο Αραδίππου θα εισηγηθεί άλλες δύο περιοχές μακριά από την οικιστική περιοχή. «Πρέπει να βρούμε τρόπο να σταματήσουν ν’ ανανεώνονται οι άδειες και να φύγει σιγά σιγά αυτή η βιομηχανική, αφού πριν από λίγο καιρό είχαμε και το θέμα της παρουσίας εκρηκτικών.

Στη συγκεκριμένη περιοχή δεν έχουν δοθεί νέες άδειες επειδή δεν υπάρχει χώρος. Οι παλιές άδειες των βιομηχανικών μονάδων, όμως, μεταβιβάζονται σε άλλες εταιρείες που αλλάζουν χέρια», υπέδειξε, τονίζοντας πως πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να διαχωριστεί η οικιστική από τη βιομηχανική περιοχή. Πρόσθεσε, ακόμη, πως θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους της Πολιτικής Άμυνας και της Αστυνομίας, προκειμένου να συζητηθεί και το θέμα εκκένωσης της περιοχής εάν υπάρχει αντίστοιχο περιστατικό στο μέλλον.

«Η Πολιτική Άμυνα, ήταν έτοιμη να στείλει μήνυμα για εκκένωση λόγω του καπνού, όπως μου ανέφεραν», είπε ο κ. Πάρτου.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο δήμαρχος Λάρνακας, που υπενθύμισε και αυτός το σοβαρό ζήτημα που είχε δημιουργηθεί από την παρουσία εργοστασίου πυρίτιδας στην περιοχή.

Σ’ ό,τι αφορά στα αίτια της φωτιάς θα γίνει διερεύνηση όταν διασφαλιστεί η στατικότητα του κτηρίου. «Πιθανότατα η φωτιά να ξεκίνησε από συγκεκριμένο καταψύκτη. Είναι ολοκληρωτική καταστροφή, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταλήξουμε σ’ ένα ασφαλές συμπέρασμα», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής.