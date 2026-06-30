Σε συναγερμό έθεσε την Πυροσβεστική Υπηρεσία πυρκαγιά σε οικία στη Χλώρακα τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, στις 03:39πμ λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε πλυντήριο πιάτων εντός της κουζίνας οικίας στη Χλώρακα, της επαρχίας Πάφου.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 04:08.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το πλυντήριο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ επηρεάστηκε και μέρος του υπόλοιπου εξοπλισμού της κουζίνας.

Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα του πλυντηρίου.