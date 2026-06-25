Η κατάσταση ετοιμότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2026, με έμφαση στα προληπτικά μέτρα, την επιχειρησιακή ικανότητα των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, την επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό και τις εκκρεμότητες που απαιτούν άμεση προώθηση, θα απασχολήσουν σήμερα την κοινοβουλευτική επιτροπή Εσωτερικών.

Οι κρατικές Υπηρεσίες και Τμήματα έχουν προβεί σε διάφορες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ώστε να ενισχυθεί ο τομέας της πρόληψης των πυρκαγιών και της προετοιμασίας των τοπικών Αρχών, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα και έχουν δοθεί οι πόροι για καλύτερη προετοιμασία για σκοπούς καταστολής των πυρκαγιών. Η υλοποίηση των δράσεων άρχισε από νωρίς φέτος, με στόχο την όσον το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των Υπηρεσιών, ειδικά μετά τον διορισμό του προσωρινού Συντονιστή για τις Πυρκαγιές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επισκέφθηκε τις κοινότητες και σε συνεργασία με τα κοινοτικά συμβούλια καθόρισαν την ακτίνα για τους καθαρισμούς και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, έτσι ώστε τα κονδύλια που διατέθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών να διατεθούν στοχευμένα και με τον σωστό τρόπο.

Επίσης, η Πολιτική Άμυνα πραγματοποίησε επισκέψεις σε όλες τις κοινότητες και προχώρησε με τους κοινοτάρχες σε επικαιροποίηση του Σχεδίου «Πολύβιος» για ενδεχόμενο εκκένωσης κατοικημένων περιοχών σε περιστατικό πυρκαγιών, στη βάση των ξεχωριστών αναγκών και των χαρακτηριστικών του κάθε χωριού.

Ακόμη, τοποθετήθηκαν οι προωθητές γαιών και τα βυτιοφόρα σε κατάσταση επιφυλακής σε διάφορα σημεία, ώστε να υπάρχει ταχύτερη ανταπόκριση και ενίσχυση των άλλων πυροσβεστικών μέσων. Επιπλέον, λειτούργησε από τις αρχές Ιουνίου το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού – CY-Alert, ως ένα επιπρόσθετο και άμεσο εργαλείο έγκαιρης ενημέρωσης του πληθυσμού σε έκτακτα περιστατικά.

Υπουργείο Εσωτερικών

1. Παραχώρηση πιστώσεων συνολικού ύψους €3 εκατ. στα Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για τον καθαρισμό ή την καλλιέργεια εγκαταλειφθείσας γεωργικής γης ή άλλων περιοχών ή/και αναγκαία κλαδέματα σε ακτίνα βάθους 200 μέτρων πέριξ των οικιστικών περιοχών των κοινοτήτων.

2. Εξασφάλιση πιστώσεων ύψους €1,2 εκατ. για την τοποθέτηση προωθητών γαιών και βυτιοφόρων τα οποία βρίσκονται σε επιφυλακή σε στρατηγικά σημεία στις επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου.

3. Αύξηση του ποσοστού της επιχορήγησης των κοινοτήτων για αγορά μονοκάμπινου πυροσβεστικού οχήματος από 50% σε 80% από τον Μάιο 2025. Έκτοτε έχουν εγκριθεί σχετικά αιτήματα από 54 κοινότητες.

4. Δημοσίευση Διατάγματος του υπουργού Εσωτερικών στις 24/04/2026 για απαγόρευση χρήσης εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες στην ύπαιθρο όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

5. Αναθεώρηση του τρόπου αποζημίωσης των ιδιοκτητών ιδιωτικών οχημάτων/ μηχανημάτων που συνδράμουν στην κατάσβεση πυρκαγιών, ώστε οι όροι αποζημίωσης να καταστούν ελκυστικότεροι και να επιλυθεί το πρόβλημα της μη ανταπόκρισής τους.

6. Ουσιαστική συμβολή στην ετοιμασία του «Νόμου για τους Εξειδικευμένους Εθελοντές».

7. Κατάθεση στις 13 Μαρτίου 2026 του νομοσχεδίου Πολιτικής Προστασίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Επαρχιακές Διοικήσεις

1. Αποψίλωση χόρτων από ερείσματα δρόμων και καθαρισμός αγροτικών δρόμων.

2. Ενημέρωση κοινοτήτων για τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη λήψη μέτρων για πρόληψη πυρκαγιών.

3. Υπογραφή συμφωνιών με ανάδοχους για την τοποθέτηση προωθητών γαιών και βυτιοφόρων, τα οποία βρίσκονται σε επιφυλακή σε στρατηγικά σημεία στις επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου.

4. Εγγραφή των πυροσβεστικών οχημάτων των Επαρχιακών Διοικήσεων που διαθέτουν ντεπόζιτο νερού και αντλία πυρόσβεσης ως «πυροσβεστικής ή/και άλλης χρήσης», ώστε να μπορούν με ασφάλεια να συνδράμουν στην κατάσβεση πυρκαγιών.

5. Τήρηση Μητρώου Εθελοντών Κοινοτήτων και σταδιακός εξοπλισμός των εθελοντών με πυροσβεστικές στολές και εξάρτηση.

Άλλαξαν τα σχέδια για εκκένωση κατοικημένων περιοχών

Η Πολιτική Άμυνα προχώρησε σε επικαιροποίηση του Σχεδίου «Πολύβιος», εκσυγχρονίζοντας τα σχέδια για εκκένωση κατοικημένων περιοχών. Παράλληλα, η Υπηρεσία Θήρας Ενεργός συμμετέχει ενεργότερα στην πρόληψη και κατάσβεση των αγροτικών και δασικών πυρκαγιών, εκτελώντας επί 24ώρου βάσεως περιπολίες στην ύπαιθρο, ενώ διαθέτει 32 μονοκάμπινα εξοπλισμένα με εκτοξευτήρα νερού. Από την πλευρά της η Πυροσβεστική προχώρησε στη στελέχωση πέντε Σταθμών Υπαίθρου σε 24ώρη βάση (έναν σε κάθε επαρχία), ενισχύθηκε με κάμερες για παρακολούθηση της υπαίθρου, ενώ δημιούργησε και ειδική ομάδα με drones.

Πολιτική Άμυνα

1. Επικαιροποίηση του Σχεδίου «Πολύβιος», σε συνεννόηση με τα κοινοτικά συμβούλια και μετά από επιτόπιες επισκέψεις σε όλες τις κοινότητες.

2. Διενέργεια επτά ασκήσεων εκκένωσης την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου και ενημέρωση όλων των κοινοτήτων για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν σε περίπτωση εκκένωσης.

3. Λειτουργία του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης (Public Warning System) – CY-Alert από τις 2 Ιουνίου.

4. Δημιουργία ομάδων επικοινωνίας με τους κοινοτάρχες και τα μέλη των κοινοτικών συμβουλίων για αποστολή ομαδικών μηνυμάτων από το Συντονιστικό Κέντρο σε περίπτωση ανάγκης, με παράλληλη τήρηση αρχείου καταγραφής των ενεργειών της Πολιτικής Άμυνας.

5. Παραχώρηση 39 νέων συσκευών ασύρματης επικοινωνίας σε κοινότητες υψηλού κινδύνου για σκοπούς απρόσκοπτης επικοινωνίας.

Υπηρεσίας Θήρας

1. Ενεργός συμμετοχή στην πρόληψη και κατάσβεση των αγροτικών και δασικών πυρκαγιών, εκτελώντας επί 24ώρου βάσεως περιπολίες στην ύπαιθρο.

2. Ενδεικτικά το 2025 έγινε ανταπόκριση σε περισσότερες από 300 κλήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Δασών για βοήθεια στην κατάσβεση δασικών ή αγροτικών πυρκαγιών.

3. Εντοπισμός και κατάσβεση στα πολύ αρχικά στάδια τουλάχιστον 25 πυρκαγιών σε ολόκληρη την Κύπρο, χωρίς να χρειαστεί η εμπλοκή άλλων Υπηρεσιών.

4. Διαθέτει 32 μονοκάμπινα πυροσβεστικά οχήματα εφοδιασμένα με ντεπόζιτο νερού χωρητικότητας 500 με 600 λίτρων και εξοπλισμένα με εκτοξευτήρα νερού.

Πυροσβεστική Υπηρεσία

1. Δημιουργία Ε.Σ.Κ.Ε.Π.Υ. (Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας).

2. Τοποθέτηση δεξαμενών για προμήθεια νερού (56.000 λίτρων).

3. Συγκρότηση Ομάδων Πρόληψης Πυρκαγιών για παροχή συμβουλών σε κοινότητες.

4. Πτητικά μέσα.

5. Τοποθέτηση καμερών στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας.

6. Πρόσληψη 60 μελών για στελέχωση Σταθμών Υπαίθρου (παγκύπρια).

7. Έλεγχος υδροστομίων πυρόσβεσης διατρήσεων νερού.

8. Εκπαίδευση εθελοντικών ομάδων (400 άτομα).

9. Κατακύρωση προσφοράς για ηλεκτροοπτικά μέσα σε βιομηχανικές περιοχές και ενεργειακό κέντρο.

10. Λειτουργία Ομάδας Drones.

11. Στελέχωση πέντε Σταθμών Υπαίθρου σε 24ώρη βάση (ένας σε κάθε επαρχία).

12. Χρήση μετεωρολογικών δεδομένων που λαμβάνονται καθημερινά από το Τμήμα Μετεωρολογίας για καλύτερο και έγκαιρο συντονισμό των Τμημάτων/ Υπηρεσιών.

Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό από Τμήμα Δασών

1. Εφαρμογή προγραμμάτων επιφυλακής δασικών υπαλλήλων.

2. Συγκρότηση και λειτουργία Δασοπυροσβεστικού Σώματος.

3. Εκπαίδευση προσωπικού.

4. Συντήρηση του στόλου των πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων μηχανημάτων.

5. Εκστρατεία διαφώτισης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

6. Συντονισμός μεταξύ εμπλεκόμενων στη δασοπυρόσβεση Υπηρεσιών/ φορέων.

7. Διοργάνωση της άσκησης πεδίου ευρείας κλίμακας «Ήφαιστος 2026» στις 19 Μαΐου.

8. Κατασκευή και συντήρηση αντιπυρικών υποδομών εντός των κρατικών δασών, όπως πυροφυλάκια, υδατοδεξαμενές, υδροστόμια, ελικοδρόμια και συστήματα πυρασφάλειας.

9. Διαχείριση βλάστησης – κόψιμο χόρτων σε δρόμους που βρίσκονται εντός κρατικών δασών.

10. Ετοιμασία και αποστολή επιστολών προς τις άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες για λήψη μέτρων πυροπροστασίας.