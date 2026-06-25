Με δύο εντελώς διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις θα εμπλουτιστούν οι Φοιτητικές Εστίες Α΄ του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Πανεπιστημιούπολη, καθώς πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων και η παρουσίαση των έργων που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού καλλιτεχνικού εμπλουτισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων.

Τα έργα τέχνης που θα ενταχθούν στις Φοιτητικές Εστίες Α΄ του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάστηκαν στο κοινό στο πλαίσιο της τελετής απονομής των βραβείων και επαίνων του διαγωνισμού επιλογής έργων τέχνης για τον εμπλουτισμό των κτηριακών εγκαταστάσεων του συγκροτήματος.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου στην Πανεπιστημιούπολη, παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσου Χριστοφίδη και του προϊσταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών Βάσου Ολύμπιου, ενώ παράλληλα εκτέθηκαν οι προτάσεις που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό.

Για τη Θέση Α, το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στη Μαρία Παρτζίλη. Η πρότασή της επελέγη για την ποιότητα των υλικών κατασκευής και την επιτυχή ένταξή της στο αρχιτεκτονικό περιβάλλον των εστιών, χωρίς να παρεμβαίνει στη λειτουργία του χώρου.

Για τη Θέση Β, πρώτο βραβείο απέσπασαν η Μαρία Τουμάζου και ο Φάνος Κυριάκου. Σύμφωνα με την επιτροπή, η πρόταση ξεχώρισε για την αισθητική ποιότητά της, τα υλικά κατασκευής και την αρμονική κλίμακά της σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο.

Οι δύο προτάσεις προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο τη σχέση της τέχνης με τον δημόσιο χώρο. Η πρόταση της Μαρίας Παρτζίλη κινείται στη λογική μιας γλυπτικής σύνθεσης που συνομιλεί με τα υλικά και τη μορφολογία του κτηριακού συγκροτήματος, ενώ η πρόταση των Μαρίας Τουμάζου και Φάνου Κυριάκου αντλεί αναφορές από οργανικές μορφές και το φυσικό περιβάλλον, προτείνοντας μια διακριτική παρέμβαση ενταγμένη στις διαδρομές και τους υπαίθριους χώρους των εστιών.

Έπαινοι απονεμήθηκαν επίσης στις προτάσεις «Μετάβαση (In Transition)» των Κατερίνας Παπαλαμπριανού και Κωνσταντίνου Ν. Κωνσταντίνου για την αισθητική ποιότητα του έργου και τη σύνδεσή του με την αρχιτεκτονική, «Το Σύμπλεγμα του Κένταυρου» του Μιχαήλ Χατζηστυλλή για την εννοιολογική τεκμηρίωση της πρότασης, «Μετάβασης» της Ρεβέκκας Ευσταθίου για την εννοιολογική τεκμηρίωση της πρότασης και την επιτυχή σύνδεση των καλλιτεχνικών και αισθητικών χαρακτηριστικών της με το ύφος της αρχιτεκτονικής των κτηρίων, καθώς και στην πρόταση της Μαρίας Δέσποινας Κυριακού για την αρμονία της κλίμακάς της.

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο του θεσμού του καλλιτεχνικού εμπλουτισμού δημόσιων κτηρίων, μέσω του οποίου έργα σύγχρονης τέχνης ενσωματώνονται σε νέες δημόσιες αναπτύξεις και υποδομές.