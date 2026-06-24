Το ερευνητικό έργο HagioHealth μελετά πώς οι βίοι των αγίων, οι εικόνες και οι τελετουργίες διαμόρφωσαν αντιλήψεις για την υγεία και τη θεραπεία στον βυζαντινό και μεσαιωνικό κόσμο.

Μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές ερευνητικές χρηματοδοτήσεις εξασφάλισε η καθηγήτρια του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Σταυρούλα Κωνσταντίνου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) ενέκρινε πρόγραμμα με θέμα τη μεσαιωνική αγιολογική γραμματεία και τις πρακτικές υγείας («Medieval Hagiography and Healthcare across Media and Performances – HagioHealth»), απονέμοντάς του χρηματοδότηση ERC Advanced Grant, μία από τις πλέον ανταγωνιστικές και υψηλού κύρους διακρίσεις στη διεθνή έρευνα.

Τα ERC Advanced Grants συγκαταλέγονται στις πλέον ανταγωνιστικές και υψηλού κύρους ερευνητικές χρηματοδοτήσεις διεθνώς και απονέμονται σε επιστήμονες με αναγνωρισμένη ερευνητική αριστεία, για έργα που αναμένεται να ανοίξουν νέους δρόμους γνώσης στα πεδία τους.

Η χρηματοδότηση αφορά το ερευνητικό πρόγραμμα HagioHealth, το οποίο προτείνει μια νέα προσέγγιση στη μελέτη της μεσαιωνικής αγιολογίας, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι βίοι των αγίων, οι εικαστικές αναπαραστάσεις, οι τελετουργικές πρακτικές και οι δημόσιες επιτελέσεις διαμόρφωσαν αντιλήψεις γύρω από την υγεία, την ασθένεια και τη θεραπεία στον βυζαντινό και μεσαιωνικό κόσμο.

Το πρόγραμμα συνδυάζει πεδία όπως η φιλολογική ανάλυση, η ιστορία της ιατρικής, οι επιτελεστικές σπουδές, οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και η μελέτη του υλικού πολιτισμού, αξιοποιώντας παράλληλα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η διεπιστημονική αυτή προσέγγιση φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο ερευνητικό πρότυπο για τη μελέτη της σχέσης θρησκείας, κοινωνίας και υγειονομικής φροντίδας.

Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών χαρακτήρισε την επιτυχία ιδιαίτερα σημαντική τόσο για το ίδιο όσο και για το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνολικά, σημειώνοντας ότι η φιλοξενία ενός ERC Advanced Grant ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή αναγνώριση του ιδρύματος, δημιουργώντας νέες προοπτικές για ερευνητικές συνεργασίες, ανάπτυξη υποδομών και προσέλκυση νέων επιστημόνων.

Η διάκριση της καθηγήτριας Σταυρούλας Κωνσταντίνου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών στην Κύπρο, καθώς τα Advanced Grants του ERC θεωρούνται σημείο αναφοράς για την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα.

Η φιλοξενία ενός ERC Advanced Grant επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση της ερευνητικής αριστείας του Τμήματος, ενισχύει την ελκυστικότητά του για κορυφαίους ερευνητές, νέους επιστήμονες και μεταπτυχιακούς φοιτητές και δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για διεθνείς συνεργασίες, ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών και παραγωγή πρωτοποριακής γνώσης.