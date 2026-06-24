Δύο χρόνια μετά το θάνατό του τρίμηνου βρέφους, που απεβίωσε στις 28 Ιουλίου του 2024, υπό τραγικές συνθήκες, σε δωμάτιο διαμερίσματος στη Λακατάμια, η σορός του παραμένει άταφη.

Όπως αποκάλυψε ο Alpha μέσα από την εκπομπή «Αlpha Ενημέρωση», το τριών μηνών κοριτσάκι παραμένει στο ψυγείο του νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥΠΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, εξήγησε ότι το ζήτημα άπτεται νομικών θεμάτων. Συγκεκριμένα, ξεκαθάρισε πως για να δοθεί το δικαίωμα στην πολιτεία να προχωρήσει με την ταφή πρέπει να δοθεί εντολή από το θανατικό ανακριτή, εφόσον ολοκληρωθεί η δίκη των γονέων. Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι η θανατική ανάκριση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Ξεκαθάρισε ότι αν δεν βρεθούν συγγενείς που να ενδιαφερθούν να παραλάβουν τη σορό και να προχωρήσουν σε κηδεία και ταφή, τότε υπάρχουν Μητροπόλεις που διαθέτουν χώρο και τελούν τη νεκρώσιμη Ακολουθία.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Χρίστος Κληρίδης τόνισε πως ένα νεκρό βρέφος δεν αποτελεί τεκμήριο για δικαστικές διαδικασίες, αλλά τα πορίσματα της εκάστοτε νεκροτομής.

Υπενθυμίζεται ότι για τον θάνατο του βρέφου, συνελήφθησαν ο 23χρονος πατέρας του από το Πακιστάν και η 21χρονη μητέρα του από την Ελλάδα, με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας και της παραμέλησης ανηλίκου.

Το βρέφος ζούσε υπό άθλιες συνθήκες σε διαμέρισμα – τρώγλη και έφερε ακόμα και δαγκώματα στο κεφάλι, στα ποδαράκια και στα χεράκια του. Πιθανώς από έντομα, όπως μυρμήγκια και ψύλλους.

Το βρέφος ήταν σε ασύλληπτα από τον ανθρώπινο νου κακή κατάσταση, αφού ήταν λιποβαρές και προφανές ότι δεν τρεφόταν σωστά. Η πάνα που φορούσε το άτυχο κοριτσάκι δεν ήταν αλλαγμένη για μέρες και μάλιστα το αγγελούδι είχε τα ανάλογα σημάδια στο σώμα του.