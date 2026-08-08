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Υπάρχει πολύς χρόνος ακόμη μέχρι τις προεδρικές εκλογές, είναι το μήνυμα που έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προς τις ηγεσίες των κομμάτων ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, επισημαίνοντας ότι οι ανακοινώσεις που εκδίδουν τα δύο κόμματα επικρίνοντας την Κυβέρνηση, είναι ταυτόσημες.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την εκδήλωση μνήμης των ηρώων Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, στο Παραλίμνι, και κληθείς να σχολιάσει τις επικρίσεις ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε σχέση με τους διορισμούς στους ημικρατικούς οργανισμούς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχω ακούσει και διαβάσει τις δηλώσεις που γίνονται. Είναι αναμενόμενες για μένα, γιατί πολύ απλά το πάρτι έχει τελειώσει. Ένα πάρτι που συνήθιζαν να κάνουν στο παρελθόν, να μοιράζουν – τέσσερεις ο ένας, τρεις ο άλλος, δύο ο ένας, μία ο άλλος κ.ο.κ.- και ήλθε το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο να σταματήσει αυτό το πάρτι.

Μάλιστα άκουσα και κάποια αναφορά για πλιάτσικο της Κυβέρνησης. Νομίζουν ότι ο κόσμος έχει κοντή μνήμη Να σας θυμίσω το πλιάτσικο της ΑΤΗΚ και ποιοι κατέληξαν στη φυλακή και ποιο κόμμα επωφελήθηκε από αυτό το πλιάτσικο;

Άρα, αντιλαμβάνομαι ότι κάποια κόμματα, και αναφέρομαι ειδικότερα στο ΔΗΣΑΚΕΛ γιατί βλέπω καθημερινά αριθμό ανακοινώσεων και από τα δύο κόμματα, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτές οι ανακοινώσεις είναι ταυτόσημες, ίσως, τους προτρέπω, να τις βγάζουν από κοινού, έχουν μπει σε μια προεκλογική εκστρατεία, δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε, έχουμε μπροστά μας σοβαρότατα διλήμματα.

Τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, 80% των όσων έχουν διοριστεί στους ημικρατικούς οργανισμούς είναι στη βάση των συστάσεων, άτομα, τα οποία ποτέ δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα διοριστούν, γιατί δεν έχουν κομματικές ταυτότητες, δεν έχουν κομματικό χρώμα και βρίσκονται όχι μόνο σε ημικρατικούς οργανισμούς αλλά επικεφαλής σε ημικρατικούς οργανισμούς.

Από κει και πέρα, οι ημικρατικοί οργανισμοί είναι βραχίονες της εκτελεστικής εξουσίας. Αντιλαμβάνεστε ότι οι ημικρατικοί οργανισμοί πρέπει να προωθούν τις επιλογές της εκτελεστικής εξουσίας. Για παράδειγμα, όταν εργαζόμαστε για το θέμα της Ενέργειας, η ΑΗΚ δεν μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά από αυτό που η Κυβέρνηση θέτει.

Άρα, επαναλαμβάνω, έχουμε πολύ καιρό για τις εκλογές, αυτό είναι το μήνυμα μου στις ηγεσίες του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, αυτή η ταύτιση που βλέπω σε όλα τα θέματα, αυτή η επιθυμία να βγάζουν πολλές ανακοινώσεις, σχεδόν σε κάποιες των ημερών, έχουμε και διπλάσιο αριθμό ανακοινώσεων, δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε. Εμείς επικεντρωνόμαστε στα προβλήματα, στις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και είμαστε υπόλογοι μόνο στον κυπριακό λαό».

Εξάλλου, αναφερόμενος στη αποψινή εκδήλωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι πάρα πολύ σημαντική και το σημαντικότερο, αν θέλουμε να τιμούμε τους ήρωες μας, είναι το πώς πορευόμαστε. Ως Πολιτεία θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επέλθει δικαιοσύνη, γιατί δεν ζητούμε τίποτε άλλο και πολύ δικαιολογημένα οι οικογένειες, ως πολιτεία, ως κράτος μέλος της ΕΕ, ως διεθνής κοινότητα, οφείλουμε να δώσουμε δικαιοσύνη. Χωρίς να επιζητούμε την εκδίκηση, αλλά τη δικαιοσύνη».

Ερωτηθείς αν ενημέρωσε τις οικογένειες των ηρώων Ισαάκ και Σολωμού για εξελίξεις σε σχέση με τους δολοφόνους τους, στις οποίες αναφέρθηκε όταν είχε δεχθεί πρόσφατα στο Προεδρικό Μέγαρο, τους μοτοσικλετιστές της πρωτοβουλίας μνήμης των δύο ηρώων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «όχι, και αυτό συζητούσα τώρα και με την κα Τασούλα. Σωστά είχαν βγει τα εντάλματα, αλλά πρέπει να τρέξουμε περισσότερο για να εκτελεστούν αυτά τα εντάλματα, και όπως είπα και στην ομιλία μου, έχουμε δείξει δείγματα γραφής εκτέλεσης ενταλμάτων σε άλλες περιπτώσεις και αυτό προχωρούμε να κάνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που, επαναλαμβάνω, το ακούσατε πολύ περισσότερο από τις οικογένειες, (παρά) από εμένα, οι οικογένειες έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτό, δεν ζητούν εκδίκηση, ζητούν δικαιοσύνη. Και οφείλουμε να τους δώσουμε δικαιοσύνη».