Δεν δίνονται απαντήσεις από την Κυβέρνηση, στου ουσιαστικό ζήτημα, «το οποίο δεν έχει να κάνει με τον αριθμό των ανακριτών αλλά με το ποιος θα τους επιλέξει, ποιος θα τους διορίσει και με ποια θεσμική νομιμοποίηση», αναφέρει σε ανακοίνωση του για το πόρισμα του «Κράτος Μαφία», το κίνημα ΆΛΜΑ, προσθέτοντας ότι δημιουργείται «προφανές ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων».

Όπως εξηγεί το ΑΛΜΑ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, το Υπουργικό Συμβούλιο του οποίου καλείται να αποφασίσει για τη διαχείριση του πορίσματος και για τον διορισμό των ανακριτών, υπήρξε Υπουργός κατά τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη, ενώ κατέθεσε και ως μάρτυρας στην υπόθεση κάτι που δημιουργεί «σύγκρουση συμφερόντων»

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Με δύο κωλύματα και προφανή σύγκρουση συμφερόντων ο Χριστοδουλίδης, αλλά θα αποφασίσει για τους ανακριτές;

Οι δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου ότι εξετάζεται ο διορισμός ομάδας ποινικών ανακριτών για το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς δεν απαντούν στο ουσιαστικό ζήτημα, το οποίο δεν έχει να κάνει με τον αριθμό των ανακριτών αλλά με το ποιος θα τους επιλέξει, ποιος θα τους διορίσει και με ποια θεσμική νομιμοποίηση.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα Σάββας Αγγελίδης εξαιρέθηκε επειδή διετέλεσε υπουργός της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Έλενα Κλεόπα εξαιρέθηκε από το λεγόμενο «Εισαγγελικό Συμβούλιο» επειδή υπήρξε μάρτυρας στην υπόθεση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συγκεντρώνει και τα δύο αυτά κωλύματα αφού υπήρξε υπουργός του Νίκου Αναστασιάδη, ενώ κατέθεσε και ως μάρτυρας στην υπόθεση. Αυτό δημιουργεί προφανές ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Παρά ταύτα, προεδρεύει του Υπουργικού Συμβουλίου που καλείται να αποφασίσει για τη διαχείριση του πορίσματος και για τον διορισμό των ανακριτών.

Ο διορισμός ποινικών ανακριτών από το Υπουργικό Συμβούλιο δεν είναι η κανονική θεσμική οδός για τον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων. Το σώμα ενεπλάκη κατ’ εξαίρεση, ως λύση ανάγκης, ακριβώς επειδή οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας έχουν κώλυμα. Δεν μπορεί όμως η λύση ανάγκης να είναι θεσμικά προβληματικότερη από την κανονική οδό.

Το ΑΛΜΑ έχει καταθέσει δύο προτάσεις νόμου για την ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, ώστε να μπορεί να διορίζει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές και να διασφαλίζεται πραγματική και εμφανής ανεξαρτησία.

Μέχρι να ψηφιστούν οι προτάσεις νόμου του ΆΛΜΑτος, η μόνη λύση που μπορεί να διασφαλίσει ότι η διαδικασία θα είναι, αλλά και θα φαίνεται αδιάβλητη, είναι οι ποινικοί ανακριτές να επιλεγούν από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και να διοριστούν τυπικά από το όργανο που θα κριθεί ως καταλληλότερο με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο.

Καλούμε όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν καθαρά. Η λογοδοσία δεν διασφαλίζεται με μολυσμένες διαδικασίες. Διασφαλίζεται μόνο με ανεξαρτησία από την αρχή.