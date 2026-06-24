Όταν υπάρχουν δύο αγώνες του Μουντιάλ την ίδια ώρα, ο ένας θα προβάλλεται από το SIGMA και ο άλλος από το HTV Sigma, δίνοντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να παρακολουθούν και τις δύο αναμετρήσεις σε παράλληλη μετάδοση.

Όσοι παρακολουθούν μέσω Hellas Sat καλό είναι να ελέγξουν έγκαιρα ότι λαμβάνουν το HTV Sigma, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται νέος συντονισμός του δέκτη ή της τηλεόρασης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη και τον συντονισμό των καναλιών της Hellas Sat μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.hellas-sat.digital.

Σύμφωνα με ανάρτηση του CEO της Hellas Sat, Χριστόφορου Πρωτοπαπά, το κανάλι HTV Sigma θα είναι διαθέσιμο στις πλατφόρμες CYTAVISION, CABLENET και PRIMETEL: «Μετά από διαβούλευση και με το Χρύσανθο Τσουρούλη του Sigma, χωρίς να απεμπολούμε τα δικαιώματα της Hellas Sat, και ως προσφορά προς τους Κύπριους φιλάθλους, θα δώσουμε την άδεια στις πλατφόρμες CYTAVISION, CABLE NET και PRIMETEL να μεταδώσουν το προσωρινό κανάλι μας HTV τις μέρες του Μουντιάλ και μέχρι τις 30 Ιουνίου που λήγει η περίοδος μετάβασης».

Οι πρώτες αναμετρήσεις που έχουν προγραμματιστεί να μεταδοθούν από το HTV Sigma είναι οι Βοσνία – Κατάρ (22:00), Μαρόκο – Αϊτή (1:00) και Νότια Αφρική – Νότια Κορέα (1:00). Από τo Sigma θα μεταδοθούν οι αγώνες Ελβετία – Καναδάς (22:00), Σκωτία – Βραζιλία (1:00) και Τσεχία – Μεξικό (4:00).

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