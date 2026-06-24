Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ενότητας στην ιστοσελίδα της με τίτλο «Στατιστικές Ορολογίες σε Απλή Γλώσσα», με στόχο την ενίσχυση του στατιστικού αλφαβητισμού και τη διευκόλυνση της κατανόησης οικονομικών δεδομένων από το ευρύ κοινό.

Η νέα ενότητα παρουσιάζει βασικούς όρους που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά, τις νομισματικές στατιστικές και τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις, σε απλοποιημένη και κατανοητή μορφή.

Στόχος η ευρύτερη κατανόηση των δεδομένων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας των στατιστικών πληροφοριών, ώστε πολίτες χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις να μπορούν να κατανοούν ευκολότερα τα οικονομικά στοιχεία.

Η ενότητα βασίζεται σε υλικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο πλαίσιο του ECB Data Portal «Statistics Explained», το οποίο έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα.

Ενίσχυση της διαφάνειας και ενημέρωσης

Όπως σημειώνεται, η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις της Κεντρικής Τράπεζας για ενίσχυση της διαφάνειας και της οικονομικής παιδείας, συμβάλλοντας στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για τις οικονομικές εξελίξεις.