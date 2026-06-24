Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι τα στοιχεία για τις συντάξεις κρατικών συνταξιούχων για το φορολογικό έτος 2025 έχουν καταχωριστεί αυτόματα στο σύστημα φορολογίας TAXISnet, διευκολύνοντας τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέσω της αυτόματης καταχώρισης έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα τόσο τα ετήσια ποσά συντάξεων κρατικών αξιωματούχων, υπαλλήλων και χηρών ή χήρων δικαιούχων, όσο και τα ποσά που αφορούν αποκοπές και παρακρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2025.

Ως αποτέλεσμα, οι επηρεαζόμενοι πολίτες μπορούν να προχωρήσουν απευθείας στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων, χωρίς να απαιτείται η εξασφάλιση ξεχωριστής κατάστασης αποδοχών από τον Τομέα Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου.

Το Γενικό Λογιστήριο υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αποσκοπεί στην απλούστευση των φορολογικών υποχρεώσεων και στη μείωση της ταλαιπωρίας για τους συνταξιούχους, ενισχύοντας τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του συστήματος.