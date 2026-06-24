Τον Ιούνιο του 2026 το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο κατέγραψε οριακή βελτίωση, σύμφωνα με τις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να ενισχύεται κατά 0,2 μονάδες σε σχέση με τον Μάιο.

Οι έρευνες, που διεξάγονται από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με την RAI Consultants, καταγράφουν μηνιαία τις αντιλήψεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών για την τρέχουσα κατάσταση και τις προσδοκίες τους.

Μικρή άνοδος του Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας

Η αύξηση του ΔΟΣ αποδίδεται στη βελτίωση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο, στις κατασκευές και στους καταναλωτές, η οποία αντιστάθμισε την επιδείνωση που καταγράφηκε στον τομέα των υπηρεσιών.

Ο δείκτης παρέμεινε λίγο πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο των 100 μονάδων, ένδειξη ότι η οικονομική δραστηριότητα διατηρεί βασική δυναμική, παρά τις επιμέρους πιέσεις.

Διαφοροποιήσεις ανά τομέα οικονομίας

Στο λιανικό εμπόριο και στις κατασκευές, η άνοδος του κλίματος συνδέεται με καλύτερες εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση και πιο θετικές προσδοκίες για το επόμενο τρίμηνο.

Αντίθετα, στις υπηρεσίες καταγράφηκε υποχώρηση, λόγω δυσμενέστερων αξιολογήσεων της τρέχουσας δραστηριότητας και χαμηλότερων προσδοκιών για τον κύκλο εργασιών.

Στη μεταποίηση, το κλίμα παρέμεινε αμετάβλητο, με τις αρνητικές τάσεις στην παραγωγή να αντισταθμίζονται από βελτίωση στα αποθέματα τελικών προϊόντων.

Ενίσχυση καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Το καταναλωτικό κλίμα ενισχύθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, με βελτίωση στις προσδοκίες για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και της χώρας.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για την πρόσφατη οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών επιδεινώθηκαν, δείχνοντας μικτή εικόνα στο σκέλος των επιμέρους δεικτών.

Αβεβαιότητα και πληθωριστικές προσδοκίες

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας αυξήθηκε τον Ιούνιο, παραμένοντας όμως χαμηλότερα από τα επίπεδα Μαρτίου–Απριλίου. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τις υπηρεσίες, τις κατασκευές και τα νοικοκυριά.

Παράλληλα, οι προσδοκίες για τις τιμές παρέμειναν αυξημένες, υποδηλώνοντας συνέχιση πληθωριστικών πιέσεων, αν και με ηπιότερο ρυθμό.

Συνολικά, το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο παραμένει σε θετική τροχιά με ήπια ενίσχυση, ωστόσο η εικόνα χαρακτηρίζεται από διαφοροποιήσεις μεταξύ τομέων και αυξημένη αβεβαιότητα σε επιμέρους δείκτες.