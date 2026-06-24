Χωρίς οι δημοσιογράφοι να έχουμε ενώπιόν μας το μαρτυρικό υλικό που περιλαμβάνεται στο πόρισμα των 3.000 σελίδων, ο Νίκος Αναστασιάδης επιχείρησε χθες να αποδομήσει τις επτά περιπτώσεις για τις οποίες η Αρχή κατά της Διαφθοράς θεωρεί ότι ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα από τον ίδιο.

Όταν του επισημάνθηκε ότι δεν παρουσίασε στοιχεία που να αντικρούουν τις υπόνοιες για ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας, εμφανώς ενοχλημένος ζήτησε να γίνουν αναφορές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Γνώριζε, ωστόσο, ότι πέρα από αυτά που καταγράφονται στις 67 σελίδες της ανακοίνωσης εκ μέρους της Αρχής, δεν μπορούσαμε να αναφερθούμε σε οτιδήποτε άλλο αφού δεν έχουμε γνώση της μαρτυρίας στην οποία στηρίχθηκαν οι Λειτουργοί Επιθεώρησης για να καταλήξουν στα ευρήματά τους. Με αυτό τον τρόπο, ο τέως Πρόεδρος ξέφυγε από την ουσία της τοποθέτησης μας, ενώ παράλληλα μας κούνησε και το δάχτυλο επειδή δεν αναφερθήκαμε σε συγκεκριμένα περιστατικά.

Η ουσία, ωστόσο, παραμένει. Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέγραψαν περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να υπήρξε κατάχρηση εξουσίας ή διάπραξη του αδικήματος της εμπορίας επηρεασμού. Η τεκμηρίωση αυτών των ευρημάτων δεν είναι γνωστή και ο τέως Πρόεδρος αξιοποίησε αυτό το κενό για να αναπτύξει ανενόχλητος το δικό του αφήγημα.

ΕΜ