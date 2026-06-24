Αυτή τη στιγμή υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία περί τις 78.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Αν ο κάθε υπάλληλος κάνει χρήση της άδειας ασθενείας του για πέντε μέρες, φανταστείτε για πόσες χιλιάδες ημέρες απουσίας μιλούμε. Και υπάρχουν υπάλληλοι που λείπουν για μήνες ή και χρόνια.

Στην Αστυνομία για παράδειγμα, υπάρχει μέλος που λείπει για πάνω από 10 χρόνια με άδεια ασθενείας. Το ερώτημα είναι αν κάποιος δεν μπορεί να εργαστεί γιατί τα Ιατροσυμβούλια δεν αποφασίζουν κατάλληλα. Αν κάποιος για 2-3 χρόνια δεν πάει γραφείο, πότε θα πάει; Τώρα διαιωνίζεται μια κατάσταση με χρόνιες άδειες ασθενείας, χωρίς να υπάρχει τρόπος ελέγχου.

Εδώ υπάρχουν άτομα που ενώ είναι με άδεια ασθενείας, ανεβάζουν στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύηωσης από διακοπές στο εξωτερικό. Βεβαίως και η άδεια ασθενείας είναι δικαίωμα αλλά γι’ αυτούς που την έχουν ανάγκη.

ΜΙΧ.