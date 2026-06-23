Μπάχαλο επικράτησε σε πτήση της American Airlines, όταν ένας επιβάτης σε αμόκ δάγκωσε τον διπλανό του.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου, καθώς το αεροσκάφος πλησίαζε στον προορισμό του στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Σε ηχητικό απόσπασμα από τον έλεγχο κυκλοφορίας, το οποίο δημοσίευσε το αμερικανικό δίκτυο CBS News, ο πιλότος ανέφερε ότι ο επιβάτης «προσπαθούσε να επιτεθεί» σε όποιον βρισκόταν μπροστά του.

«Δεν ξέρω… αν έχει παραισθήσεις ή κάτι τέτοιο, αλλά μόλις δάγκωσε έναν επιβάτη και προσπαθεί να επιτεθεί σε όλους», ακούγεται να λέει ο πιλότος σε ελεγκτική κυκλοφορίας στο ηχητικό ντοκουμέντο, πριν προσθέσει: «Τι μέρα, ε;».

An American Airlines pilot requested law enforcement and EMTs upon the flight’s arrival to Philadelphia, on Sunday morning, telling air traffic control that a man on board had bitten a passenger and was “trying to fight everybody.”



“I’ll be sure to tell my daughters about this… pic.twitter.com/nIxcFulYCU — CBS News (@CBSNews) June 21, 2026

Στη συνέχεια, ο πιλότος ζήτησε από το προσωπικό εδάφους να καλέσουν ιατρικό προσωπικό και αστυνομικές δυνάμεις ώστε να προβούν στις αναγκαίες διαδικασίες κατά την προσγείωση. Σε δήλωσή της στο CBS News, η American Airlines ανέφερε ότι ο επιβάτης αντιμετώπισε ιατρικό περιστατικό και έλαβε βοήθεια από επαγγελματία υγείας που βρισκόταν ήδη στο αεροσκάφος πριν από την προσγείωση.

Ωστόσο, κατά τη άφιξη του αεροσκάφους, ιατροί εισήλθαν στην άτρακτο προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον επιβάτη, χωρίς να διευκρινίζεται αν υπήρχε παρουσία αστυνομικών.

iefimerida.gr