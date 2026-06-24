Με την επανεμφάνιση σήμερα του εν αργία Δημάρχου Πάφου στο δικαστήριο για την υπόθεση του βιασμού για την οποία κατηγορείται, στους πέριξ χώρους του Δικαστικού Μεγάρου Πάφου είναι βέβαιο ότι θα επαναληφθεί και σήμερα, όπως και κατά τις δύο προηγούμενες εμφανίσεις του Φαίδωνα Φαίδωνος, η παράλληλη «δίκη» από τους δικαστές του διαδικτύου.

Υποστηρικτές και πολέμιοι του κεντρικού προσώπου της υπόθεσης, συνεχίζουν εδώ και μήνες ένα ασταμάτητο beef το οποίο ολοένα και χοντραίνει. Και δεν θα ένοιαζε και κανένα αυτό, καθότι οι εξαρτημένοι από το διαδίκτυο ολοένα και πληθαίνουν, αν δεν επιχειρούσαν συνειδητά όλοι αυτοί οι «κριτές» να εμπλέξουν και επαγγελματίες δημοσιογράφους καλυπτόμενοι πίσω από την ανωνυμία.

Ευτυχώς ωστόσο που η Πάφος εξακολουθεί να παραμένει μια πολύ μικρή πόλη. Και όλα μαθαίνονται.

Ντόρα