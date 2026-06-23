Με νέα σύνθεση του Κακουργιοδικείου Πάφου θα εκδικαστεί αύριο (24/6) η πολύκροτη υπόθεση του εν αργία Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, για την υπόθεση βιασμού για την οποία κατηγορείται, μετά και το αίτημα εξαίρεσης που υπέβαλε στις 28 Μαΐου ο δικαστής Νικόδημος Φακοντής, επισημαίνοντας ότι συντρέχουν λόγοι που ενδέχεται να δημιουργούν ασυμβίβαστο ή την εντύπωση επηρεασμού της αμεροληψίας του στην εκδίκαση της υπόθεσης.

Τότε, η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου, Λία Μάρκου, όρισε την υπόθεση για τις 24 Ιουνίου και ανέφερε ότι το ζήτημα θα τεθεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, προκειμένου να αποφασιστεί η αντικατάσταση του εξαιρεθέντος μέλους.

Όπως πληροφορείται το philenews, στις 12 Ιουνίου, το Ανώτατο Δικαστήριο, δυνάμει των προνοιών των άρθρων 3 και 5 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 (Ν.14/60), όπως τροποποιήθηκε, αποφάσισε τον διορισμό της κ. Μαρίας Σωκράτους, Ε.Δ., στη σύνθεση του Κακουργιοδικείου Πάφου, το οποίο θα εκδικάσει την ποινική υπόθεση 1817/2026, σε αντικατάσταση του κ. Νικόδημου Φακοντή, Ε.Δ.

Η νέα σύνθεση του Κακουργιοδικείου, για σκοπούς εκδίκασης της υπόθεσης 1817/2026, είναι: Λία Μάρκου, Π.Ε.Δ., Θεόδωρος Συμεωνίδης, Ε.Δ. και Μαρία Σωκράτους, Ε.Δ.

Με τη νέα σύνθεση του Κακουργιοδικείου Πάφου αναμένεται, εκτός απροόπτου αύριο Τετάρτη (24/6), να απαγγελθούν οι κατηγορίες στον κ. Φαίδωνος. Μάλιστα, κατά την αυριανή διαδικασία δεν αποκλείεται να τεθεί και το ζήτημα της διεξαγωγής της δίκης κεκλεισμένων των θυρών.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την παραπομπή της υπόθεσης για εκδίκαση ενώπιον του Κακουργιοδικείου, στις 21 Απριλίου, η διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, μετά από σχετικό αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας. Ο συνήγορος υπεράσπισης του κ. Φαίδωνος είχε δηλώσει ότι σε μεταγενέστερο στάδιο προτίθεται να ζητήσει η διαδικασία να διεξάγεται δημόσια, υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης του έχει ήδη διαπομπευθεί.

Εάν τεθεί ζήτημα για δίκη κεκλεισμένων των θυρών, το Κακουργιοδικείο θα κληθεί να αποφανθεί πριν από την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τέσσερις σοβαρές κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν βιασμό, άσεμνη επίθεση, περιαγωγή σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος, καθώς και επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη. Ο κ. Φαίδωνος έχει υπογράψει εγγυητική ύψους 100.000 ευρώ για τη διασφάλιση της παρουσίας του στη δίκη.

Η υπόθεση καταγγελλόμενου βιασμού διερευνήθηκε από ειδική ανακριτική ομάδα που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό. Σύμφωνα με την καταγγελία, το κακούργημα φέρεται να διαπράχθηκε το 2014, δηλαδή πριν από 12 χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι οι ανακριτές, οι οποίοι έδρασαν υπό καθεστώς μυστικότητας, φέρονται να έλαβαν πέραν των 20 καταθέσεων για την υπόθεση, μεταξύ των οποίων και από άτομα που κατά τον επίδικο χρόνο κατείχαν θέσεις στο δημόσιο.