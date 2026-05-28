Δέκα λεπτά διήρκεσε η διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου για την υπόθεση βιασμού, στην οποία κατηγορείται ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος.

Η δίκη φαίνεται πως δεν μπορεί να εκδικαστεί από τη σημερινή σύνθεση του Δικαστηρίου, με το δικαστή Νικόδημο Φακοντή να αναφέρει ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι εξαίρεσης του. H υπόθεση ορίστηκε στις 24 Ιουνίου για απάντηση στις κατηγορίες.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του κατηγορουμένου, Χρήστος Πουργουρίδης ισχυρίστηκε ότι ο πελάτης του διαπομπεύεται εδώ και μήνες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ότι η Νομική Υπηρεσία άφησε την Αστυνομία να διαρρέει πληροφορίες, διαπομπεύοντας το πρόσωπο του πελάτη του.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας απέρριψε κατηγορηματικά τους πιο πάνω ισχυρισμούς.

Μετά την αποχώρηση των δικαστών από την αίθουσα, ο κ. Φαίδωνος εξέφρασε δυσαρέσκεια λέγοντας «τρώνε τον χρόνο και τον ροκανίζουν».

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου εν αργία Δημάρχου Πάφου, κ. Πουργουρίδης, χαρακτήρισε ηθικά σωστή και δίκαιη την κίνηση του δικαστή του Κακουργιοδικείου Πάφου Νικόδημου Φακοντή για την αυτοεξαίρεση του.

Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, αφού ο πελάτης του όπως επανέλαβε και σήμερα ο πελάτης του διαπομπεύεται.

Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία

Πρώτη μίλησε η δικαστής που προέδρευε, αναφέροντας ότι θα πάρει τον λόγο ο δικαστής Νικόδημος Φακοντης.

Ο δικαστής Φακοντής ζήτησε να εξαιρεθεί από τη διαδικασία, επικαλούμενος τρεις λόγους.

Ο πρώτος αφορά χειρισμό υπόθεσης από τον πατέρα του, στην οποία έχει καταχωρηθεί αίτηση για παρακοή διατάγματος. Όπως ανέφερε, μετά τον θάνατο του πατέρα του, τον χειρισμό της αίτησης ανέλαβε η σύζυγός του. Η υπόθεση αφορά αίτηση παρακοής εναντίον του Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, του οποίου ο κατηγορούμενος είναι Πρόεδρος.

Ο δεύτερος λόγος αφορά τον κατηγορούμενο ο οποίος έχει έρθει σε αντιπαράθεση με μέλη της λέσχης Ευσέβια, την οποία διαχειρίζονται συγγενικά πρόσωπα του δικαστή Νικόδημο Φακοντή.

Ο τρίτος λόγος είναι ότι η αδελφή του δικαστή έχει στενή πνευματική σχέση με την οικογένεια του κατηγορουμένου.

Μετά την εξέλιξη αυτή η Πρόεδρος του Κακουργιοδικέιου όρισε την υπόθεση για τις 24 Ιουνίου, ενώ ανέφερε ότι το ζήτημα θα τεθεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, για να αποφασιστεί η αντικατάσταση του εξαιρεθέντος μέλους.