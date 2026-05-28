Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη στην αυλή σπιτιού, η οποία χρησιμοποιείτο και ως κατοικία.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως στις 16:05, χθες, έγινες ανταπόκριση για πυρκαγιά σε αποθήκη κατασκευασμένη από πάνελ πολυουρεθάνης το οποίο χρησιμοποιείτο και ως κατοικία σε αυλή οικίας τον Στρόβολο της επαρχία Λευκωσίας.

Από την πυρκαγιά η αποθήκη καθώς και το περιεχόμενο της υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση από τα μέλη μας σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε εκτός της αποθήκης σε στρώμα, μετά από εργασίες.

Ανταποκρίθηκαν για την κατάσβεση 2 στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.