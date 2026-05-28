Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει πλέον αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αντιλαμβάνονται την επικοινωνία. Η τηλεφωνία δεν αποτελεί πλέον μια ξεχωριστή υποδομή, αλλά βασικό μέρος του συνολικού οικοσυστήματος συνεργασίας, παραγωγικότητας και εμπειρίας εργαζομένων και πελατών.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις μεταβαίνουν σταδιακά από παραδοσιακές on-premises τηλεπικοινωνιακές υποδομές σε cloud-based πλατφόρμες που προσφέρουν ευελιξία, ασφάλεια και απλότητα διαχείρισης. Μία από τις πλέον ολοκληρωμένες λύσεις σε αυτή τη μετάβαση είναι το Cisco Webex Calling, το οποίο ενοποιεί φωνή, βίντεο, messaging και video conferencing σε ένα ενιαίο cloud περιβάλλον.

Cisco Webex Calling: Η τηλεφωνία ως υπηρεσία – από υποδομή σε εμπειρία



Το Cisco Webex Calling εντάσσεται στη νέα γενιά Unified Communications as a Service (UCaaS), όπου η τηλεφωνία δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως φυσική υποδομή, αλλά ως πλήρως διαχειριζόμενη cloud υπηρεσία.

Μέσα από ένα πλήρως cloud-native και SaaS μοντέλο, οι οργανισμοί αποκτούν ενιαία εμπειρία επικοινωνίας (φωνή, βίντεο, messaging και συνεργασία) από οποιαδήποτε συσκευή και τοποθεσία χωρίς την πολυπλοκότητα των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων ή την ανάγκη για εκτεταμένες τοπικές υποδομές.

Αξιοπιστία παρόχου cloud επιπέδου και επιχειρησιακή συνέχεια

Πίσω από την απλότητα της εμπειρίας χρήστη, το Cisco Webex Calling βασίζεται σε μια παγκόσμια υποδομή υψηλής διαθεσιμότητας, σχεδιασμένη για επιχειρησιακά περιβάλλοντα με αυξημένες απαιτήσεις. Η υψηλή διαθεσιμότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας διασφαλίζει την σταθερότητα και συνέπεια στην επικοινωνία.

Η προστασία των δεδομένων και των υποδομών είναι βασική προτεραιότητα και έχουν ενσωματωθεί πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας. Η κρυπτογράφηση end-to-end εγγυάται ότι η επικοινωνία παραμένει απολύτως προστατευμένη, ενώ οι μηχανισμοί πολυπαραγοντικής αυθεντικοποίησης ενισχύουν σημαντικά τον έλεγχο πρόσβασης. Επιπλέον, η συνεχής επιτήρηση μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών SOC περιβαλλόντων προσφέρει άμεση ανταπόκριση σε πιθανά περιστατικά.

Ταυτόχρονα, η συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα όπως ISO 27001 και SOC 2 προσδίδει ένα επιπλέον επίπεδο αξιοπιστίας στην αρχιτεκτονική, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για οργανισμούς με αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας μέσω μηχανισμών survivability. Σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης με το cloud, η τηλεφωνία συνεχίζει να λειτουργεί μέσω τοπικών gateways, εξασφαλίζοντας εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία χωρίς διακοπές .



Ενοποιημένη επικοινωνία πέρα από την τηλεφωνία

Η υπηρεσία Cisco Webex Calling δεν αποτελεί απλώς μία τηλεφωνική πλατφόρμα, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενοποιημένης συνεργασίας. Η τηλεφωνία, πλέον, συνυπάρχει με δυνατότητες video conferencing, messaging και contact center, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον επικοινωνίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου οργανισμού.

Το Webex Control Hub δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αποκτήσουν κεντρικό έλεγχο και πλήρη ορατότητα της υποδομής τους, διευκολύνοντας τη διαχείριση και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, λειτουργίες όπως softphone, voicemail και ψηφιακό fax ενσωματώνονται άψογα στο ίδιο περιβάλλον, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά, αποσπασματικά συστήματα και προσφέροντας μια πιο ευέλικτη και αποδοτική εμπειρία στους χρήστες.

Αυτή η προσέγγιση βοηθά τους οργανισμούς να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, να βελτιώσουν τη συνεργασία και να διευκολύνουν την καθημερινή επικοινωνία.

Ο Ρόλος της CBS IT Systems Cyprus

Σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί, η CBS IT Systems Cyprus, μέλος του Ομίλου Cosmos, λειτουργεί ως στρατηγικός integrator, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων έργων τηλεπικοινωνιών και IT υποδομών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η εταιρεία δεν λειτουργεί απλώς ως υλοποιητής έργων, αλλά ως καθοδηγητής της μετάβασης, διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογία προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού και όχι το αντίστροφο.

Η CBS IT Systems Cyprus:

Διαθέτει πιστοποιημένους μηχανικούς σε τεχνολογίες Cisco και cloud υποδομές

Έχει υλοποιήσει πληθώρα έργων Unified Communications σε οργανισμούς υψηλών απαιτήσεων

Εξειδικεύεται σε έργα migration από legacy τηλεφωνικά συστήματα σε σύγχρονες cloud πλατφόρμες

Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης, εκπαίδευσης και managed services

Η συμβολή της CBS IT Systems Cyprus δεν περιορίζεται στην τεχνική υλοποίηση, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του έργου:

Ανάλυση υφιστάμενης υποδομής και σχεδιασμός βέλτιστης αρχιτεκτονικής

και σχεδιασμός βέλτιστης αρχιτεκτονικής Ομαλή μετάβαση στο cloud, χωρίς διακοπή λειτουργίας

Παραμετροποίηση και ασφάλεια δικτύου σύμφωνα με διεθνή standards

σύμφωνα με διεθνή standards Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών

Συνεχής υποστήριξη μέσω managed services

Με δομημένη μεθοδολογία και αποδεδειγμένη εμπειρία, η CBS IT Systems Cyprus διασφαλίζει ότι κάθε έργο παραδίδεται εντός χρονοδιαγράμματος, με υψηλή ποιότητα και πλήρη λειτουργικότητα.

Το Μέλλον της Επικοινωνίας είναι Εδώ

Η μετάβαση σε cloud τηλεφωνικές πλατφόρμες όπως το Cisco Webex Calling δεν αποτελεί απλώς τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά αλλαγή μοντέλου λειτουργίας για τις επιχειρήσεις.

Σε αυτό το νέο μοντέλο, η τηλεφωνία παύει να είναι υποστηρικτική υποδομή και εξελίσσεται σε βασικό εργαλείο επιχειρησιακής ευελιξίας, συνεργασίας και ανταγωνιστικότητας.

Η CBS IT Systems Cyprus, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της και τη στρατηγική της σχέση με τον Ομίλο Cosmos, αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές αυτής της μετάβασης στην Κύπρο, βοηθώντας οργανισμούς να μεταβούν με ασφάλεια, ταχύτητα και σαφή επιχειρησιακή αξία στη νέα εποχή της cloud επικοινωνίας.



