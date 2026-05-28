Στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες σε πτήση της αεροπορικής εταιρείας Avianca στην Κολομβία, όταν το αεροσκάφος αναγκάστηκε να ακυρώσει δύο φορές την προσγείωσή του στο ορεινό αεροδρόμιο Antonio Nariño. Το εν λόγω αεροδρόμιο θεωρείται πρόκληση για τους πιλότους λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών και της γεωμορφολογίας της περιοχής.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφουν σκηνές πανικού μέσα στην καμπίνα του Airbus A320, με επιβάτες να κλαίνε, να προσεύχονται και να κρατιούνται έντρομοι από τα καθίσματά τους, ενώ κάποιοι φέρονται να υπέστησαν κρίσεις πανικού, ναυτία και λιποθυμικά επεισόδια.

Το αεροσκάφος επιχειρούσε να προσγειωθεί στην απομακρυσμένη πόλη των Άνδεων, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο σχεδόν 6.000 ποδιών, όταν ήρθε αντιμέτωπο με ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ισχυροί άνεμοι, πυκνή ομίχλη και περιορισμένη ορατότητα ανάγκασαν τους πιλότους να διακόψουν δύο φορές την κάθοδο για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Jam Press, το πλήρωμα καλούσε τους επιβάτες να «αναπνέουν βαθιά», ενώ το αεροπλάνο δεχόταν έντονες αναταράξεις κατά την προσέγγιση. Μετά τη δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια προσγείωσης, ο κυβερνήτης αποφάσισε να επιστρέψει στη Μπογκοτά, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας της αεροπορίας.

Συχνά τα περιστατικά στο αεροδρόμιο

Λίγες ώρες αργότερα, και αφού οι καιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν, η πτήση αναχώρησε ξανά και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Πάστο περίπου στις 14:37 τοπική ώρα. Παρά την αναστάτωση και τον πανικό που επικράτησε στην καμπίνα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το αεροδρόμιο Antonio Nariño θεωρείται ένα από τα πιο απαιτητικά της Κολομβίας, καθώς βρίσκεται ανάμεσα σε ορεινούς όγκους των Άνδεων και οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται απότομα.

Σε ανακοίνωσή της, η Avianca υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, σημειώνοντας πως οι ακυρωμένες προσπάθειες προσγείωσης αποτελούν μέρος των καθιερωμένων διαδικασιών όταν οι συνθήκες δεν κρίνονται ασφαλείς.

