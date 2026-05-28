Η Τζιλ Μπάιντεν αποκάλυψε ότι, στη διάρκεια του κρίσιμου debate του 2024 με τον Ντόναλντ Τραμπ, φοβήθηκε πως ο σύζυγός της και πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ενδεχομένως να είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Η τηλεμαχία εκείνη θεωρήθηκε καθοριστική για τις εξελίξεις, καθώς άνοιξε τον δρόμο για την αποχώρησή του από την προεδρική κούρσα.

Σε απόσπασμα συνέντευξης που προβλήθηκε από το CBS και αναμένεται να μεταδοθεί ολόκληρη την Κυριακή, η πρώην πρώτη κυρία περιγράφει τη στιγμή που παρακολουθούσε τη δυσκολία του Μπάιντεν να ανταποκριθεί στη συζήτηση διάρκειας 90 λεπτών στην Ατλάντα.

«Ήμουν τρομοκρατημένη, γιατί δεν είχα ξαναδεί ποτέ τον Τζο έτσι, ούτε πριν ούτε μετά. Ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Καθώς τον παρακολουθούσα, σκέφτηκα: “Θεέ μου, παθαίνει εγκεφαλικό”. Και τρόμαξα πάρα πολύ», πρόσθεσε.

NEW: Former First Lady Jill Biden says she thought her husband was having a stroke during his 2024 debate against Donald Trump.



Jill famously boasted on stage with Joe Biden after the debate about how he did "such a great job."



Η τηλεμαχία του Ιουνίου 2024 απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, καθώς ο τότε 81χρονος πρόεδρος εμφανίστηκε βραχνιασμένος, έκανε μεγάλες παύσεις, μπέρδευε τα λόγια του και σε αρκετές στιγμές ήταν δυσνόητος ή ασυνάρτητος.

Σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς, ο Μπάιντεν επιχείρησε να επιτεθεί στις πολιτικές του Τραμπ για τις φοροελαφρύνσεις και το δημόσιο χρέος, όμως κατέληξε να δηλώσει: «Τελικά νικήσαμε το Medicare». Το επιτελείο του διευκρίνισε αργότερα ότι εννοούσε πως η κυβέρνησή του είχε «νικήσει τη φαρμακοβιομηχανία», ωστόσο το λεκτικό λάθος ενίσχυσε τις ήδη υπάρχουσες ανησυχίες για τη διανοητική και σωματική του κατάσταση.

🚨Great debate moment🚨

Biden: "We finally beat Medicare."

Σε άλλο σημείο της τηλεμαχίας, ο Μπάιντεν απομακρύνθηκε από ερώτηση για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και αναφέρθηκε σε γυναίκες που δολοφονήθηκαν από μετανάστες, υιοθετώντας θεματολογία που αποτελούσε βασικό σημείο της ρητορικής των Ρεπουμπλικανών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε σκωπτικά μία από τις απαντήσεις του αντιπάλου του λέγοντας: «Πραγματικά δεν ξέρω τι είπε στο τέλος αυτής της πρότασης. Νομίζω ούτε ο ίδιος ξέρει τι είπε».

Η εικόνα του Μπάιντεν στη συγκεκριμένη τηλεμαχία οδήγησε σε έντονες πιέσεις από στελέχη και δωρητές των Δημοκρατικών, που ζητούσαν να αποσυρθεί από την εκλογική αναμέτρηση. Τελικά, ο πρώην πρόεδρος ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την προσπάθεια επανεκλογής του και στήριξε την τότε αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, η οποία είχε μόλις 107 ημέρες για να οργανώσει την προεκλογική της εκστρατεία πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου 2024.

Παρά τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί μετά το debate, η Τζιλ Μπάιντεν είχε τότε υπερασπιστεί δημόσια τον σύζυγό της. Σε προεκλογική συγκέντρωση λίγες ημέρες αργότερα, είχε δηλώσει: «Τζο, τα πήγες εξαιρετικά. Απάντησες σε κάθε ερώτηση. Γνώριζες όλα τα στοιχεία».

Την επόμενη εβδομάδα, η πρώην πρώτη κυρία αναμένεται να κυκλοφορήσει το βιβλίο της με τίτλο «View from the East Wing», στο οποίο περιγράφει την περίοδο της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, αλλά και την ιστορική απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση δεύτερης θητείας.

