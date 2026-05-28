Στο νοσοκομείο διακομίστηκε 25χρονη εργαζόμενη σε πίστα ιπποδρόμου στη Βρετανία, μετά τον σοβαρό τραυματισμό της από άλογο που την κλώτσησε βίαια στο κεφάλι πριν από κούρσα. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε έντονη ανησυχία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το συμβάν σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη στον ιππόδρομο του Ρέντκαρ, στις ακτές του Γιορκσάιρ, λίγο πριν από την πέμπτη κούρσα της ημέρας. Το άλογο Kameko Fever, ένα τρίχρονο καθαρόαιμο, βρισκόταν στον χώρο παρέλασης πριν από την εκκίνηση, όταν η 25χρονη Κλόι Μπράιοντι, επικεφαλής συνοδός των προπονητών Ρίτσαρντ και Πίτερ Φέιχι, πλησίασε το ζώο.

Το άλογο φορούσε ειδικά «cheekpieces», βοηθητικά εξαρτήματα παρόμοια με παρωπίδες που χρησιμοποιούνται ώστε τα άλογα να παραμένουν συγκεντρωμένα μπροστά τους κατά τη διάρκεια της κούρσας. Ωστόσο, μόλις η 25χρονη πλησίασε, το ζώο αντέδρασε απότομα, σηκώνοντας τα πίσω πόδια του και κλωτσώντας προς τα δεξιά, χτυπώντας τη με δύναμη.

Αμέσως μετά το περιστατικό στήθηκαν προστατευτικά παραβάν γύρω από την τραυματισμένη εργαζόμενη μέσα στον χώρο παρέλασης, ενώ βίντεο από τη στιγμή του ατυχήματος κυκλοφόρησε αργότερα στο διαδίκτυο και έγινε viral.

Η Μπράιοντι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε ακτινογραφίες και εξετάσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς, υπέστη σοβαρούς μώλωπες, ωστόσο η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.

«Όλα είναι καλά, η Κλόι είναι στην ομάδα μου»

Ο προπονητής Ρίτσαρντ Φέιχι δήλωσε στη βρετανική Mirror: «Ήταν ένα από τα κορίτσια της ομάδας μου, η Κλόι, και είναι καλά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, της έκαναν ακτινογραφία και όλα είναι καλά».

Εκπρόσωπος του ιπποδρόμου του Ρέντκαρ ανέφερε: «Ευχαριστούμε όλους όσοι εξέφρασαν την ανησυχία τους μετά το ατυχές περιστατικό που σημειώθηκε χθες στον χώρο παρέλασης, όταν μέλος του προσωπικού του στάβλου του Ρίτσαρντ Φέιχι κλωτσήθηκε από άλογο.

Το μέλος του προσωπικού δέχθηκε άμεσα τη φροντίδα εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού στον χώρο, ενώ ακολούθησαν περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο.

Έπειτα από επικοινωνία που είχαμε με τον σταύλο σήμερα το πρωί, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι η εργαζόμενη είναι καλά, πέρα από κάποιους μώλωπες. Θα επιστρέψει σύντομα στα πόδια της και της ευχόμαστε τα καλύτερα».

Παρά το περιστατικό, το Kameko Fever συμμετείχε κανονικά στην κούρσα ως φαβορί απόδοσης 9/2, ωστόσο τερμάτισε 11ο ανάμεσα σε 13 άλογα.

