Νομοσχέδιο με το οποίο καθορίζεται πρόστιμο ύψους 85 ευρώ για συνολικά 22 αδικήματα, κατέθεσε χθες στη Βουλή η Νομική Υπηρεσία. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται η ίππευση με υπερβολική ταχύτητα, το τίναγμα χαλιών, η παρακώλυση της κυκλοφορίας με… άμαξα ή με σκάφος, το γαύγισμα του σκύλου, το άνοιγμα λάκκου στον δρόμο, η παρακώλυση οδού με το άνοιγμα παραθυρόφυλλων, η μεταφορά βαρελιών ή ξυλείας επί πεζοδρομίου και άλλα.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε τα αδικήματα που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο και εδράζονται στον περί Δήμων Νόμο του 1985 και στον περί Κύνων Νόμο (ΚΕΦ.52), οι οποίοι καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τον περί Δήμων Νόμο του 2022 και τον περί Σκύλων Νόμο του 2002, να επικαιροποιηθούν για να συνάδουν με τις πρόνοιες των εν ισχύι νόμων.

Το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατόπιν εισήγησης της Ένωσης Δήμων και εξασφάλισης της σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2025 και κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, καθορίζεται πρόστιμο ύψους 85 ευρώ για: